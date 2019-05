Sauf cataclysme, la plateforme non idéologique, qui réunira le Front Populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) d'Henri Konan Bédié pourrait voir le jour dans les tout-prochains jours. L'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye aurait déjà donné son accord de principe à Henri Konan Bédié, pour la mise en place de ce front commun, avec pour objectif, de mettre fin au règne d'Alassane Ouattara.

Bédié et Gbagbo en phase pour la mise en place de l'alliance PDCI-FPI

Annoncée en grande pompe et visiblement saluée par les militants des deux partis, la plateforme-non idéologique entre le Front populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié pourrait être une réalité les jours à venir. L'ancien président Laurent Gbagbo aurait déjà donné son accord de principe à son rival d'hier, Henri Konan Bédié dans leurs communes volontés de mettre fin au régime Ouattara. Les deux parties ne ratent donc aucune occasion pour dénoncer l'autocratie du régime en place dans sa méthode de gouvernance

C'est le confrère Jeune Afrique qui relaie l'information, à la suite de la récente visite des émissaires du PDCI-RDA conduits par le N°2 du vieux parti, à Laurent Gbagbo à Bruxelles, son lieu de résidence depuis sa sortie de prison. « Gbagbo, qui a donné son accord de principe, a demandé à ses proches d’étudier ces documents. Il a promis de donner prochainement à Bédié une réponse définitive », précise le Magazine panafricain. La naissance de cette nouvelle alliance, pensée par Henri Konan Bédié et entérinée par le président fondateur du FPI, pourrait constituer une sérieuse menace pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Il n'est un secret pour personne, que ces deux formations politiques, unies, représentent plus de la moitié de l'électorat ivoirien. De quoi à faire grincer les dents du côtés du rival RHDP, qui est également un sérieux prétendent au scrutin présidentiel de 2020.

« Alors, apprêtons-nous à exécuter le mot d’ordre commun que nos deux grands leaders, Bédié et Gbagbo, vont donner. D’ores et déjà, travaillez en bonne intelligence sur le terrain. Je vous assure qu’avec les deux grands partis désormais ensemble (Pdci-Rda et Fpi), il fera bientôt jour en Côte d’Ivoire. Je le répète, avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo unis, il fera jour dans un an », avait lancé Kah Zion, un cadre du PDCI-RDA dans son fief à l'ouest.

Maurice Kakou Guikahué, SE du PDCI, ne dira pas le contraire. Dès son retour de Bruxelles où il a rencontré Laurent Gbagbo, le président du groupe parlementaire du vieux parti avait lancé un signal clair à leur adversaire commun, le RHDP. « Nous allons déboucler, dérégler et décaler ce qui était bouclé », avait-il répondu au parti d'Alassane Ouattara qui prétend avoir verrouillé les sillons du scrutin présidentiel de 2020. Avant d'indiquer qu'à la suite de sa récente rencontre avec Laurent Gbagbo, « palabre est fini entre le PDCI-RDA et le FPI ».