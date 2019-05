Ariel Sheney : ‘’Arrêtez de me comparer à des vieux comme Arafat’’

L’ex poulain d’ Arafat dj , Ariel Sheney dans une vidéo diffusée sur la toile, a proposé sa solution pour mettre fin à la guéguerre entre lui et son ex-mentor.

Ariel Sheney ne veut être comparé à personne

Dans une interview vidéo accordée à un média ivoirien, l’auteur du titre à succès ‘’Amina’’ s’est exprimé sur ses relations avec son ex mentor, Arafat dj. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le colonel Lolofouè a affirmé être en de bons termes avec son ex patron et a même évoqué un possible featuring avec ce dernier. ‘’ Mes relations avec Arafat sont normales, je l’ai déjà dit, nous nous sommes réconciliés aux yeux du monde et un featuring avec Arafat dj viendra au moment opportun; donc laissez les choses comme elles sont ‘’, a-t-il déclaré tout en réaffirmant que le boss de la Yorogang n’a jamais été jaloux de son succès. ‘’Arafat n’est pas jaloux de moi, je l’ai toujours dit, Arafat c’est mon vieux-père, et ça ne vas pas changer, c’est grâce à lui que je fais tout ça, on le connait comme ça , laissons le comme ça et les choses iront pour le mieux’’, a ajouté Ariel Sheney.

Par ailleurs, Ariel Sheney a lancé un message aux ivoiriens afin de ne pas créer une guéguerre entre lui et son ex patron et les autres artistes du couper décaler . ‘’Ivoiriens, Ivoiriennes, mélomanes du couper décaler, arrêtez de comparer les artistes parce qu’on a tous vu que les artistes n’aiment pas qu’on les compare, personnellement moi Ariel Sheney, je ne veux qu’on me compare à personne. Je suis mon propre adversaire que je cherche à battre mon propre record. Donc arrêtez de me comparer à mes vieux-pères tels qu’Arafat dj, Dj Mix ou Kedjevara , ça ne sert à rien , nous sommes en train de soutenir le mouvement pour ne pas que le couper décaler meurt et c'est ça le plus important’’, a-t-il conclu.