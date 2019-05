Ghana : Asamoah Gyan fait son come-back en sélection

Assamoah Gyan a décidé mercredi de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale. L’attaquant vedette des Black Stars affirme avoir été contacté par le président ghanéen Nana Akufo-Addo.

Asamoah Gyan de retour à la demande du chef de l’Etat ghanéen.

Le Ghana pourra compter sur Asamoah Gyan lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale lundi, l’attaquant des Black Stars est revenu sur sa décision mercredi et compte aider son pays à remporter le trophée. Mercredi, le joueur a indiqué que c’est à la demande du président ghanéen Nana Akufo-Addo qu’il se (re)mettait à disposition du sélectionneur.

« Une demande présidentielle ne se refuse pas... J'ai pris la demande de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo en considération et je me rendrai disponible pour une sélection par le coach Kwesi Appiah », a annoncé l'attaquant de 33 ans dans un communiqué. « Mon désir d'aider le Ghana à décrocher le trophée de la CAN après plus de trente ans d'attente brûle toujours fort en moi », a ajouté Asamoah Gyan.

Lundi, l’attaquant de Kayserispor (Turquie) avait annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Gyan entendait par ce choix protester contre l’intention du sélectionneur des Black Stars de lui retirer le brassard lors de la CAN. L’absence d’Asamoah aurait été un coup dur pour les Ghanéens. Avec 51 buts, il est le meilleur buteur de l’histoire des Black Stars. Il a en outre participé à trois Coupe du monde durant lesquelles il a toujours été buteur, un record pour un Africain au Mondial. En Egypte, le Ghana sera logé dans la poule F et sera opposé au Cameroun, champion d’Afrique en titre, au Bénin et à la Guinée-Bissau.