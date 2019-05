Windows 10 1903 : Ce que vous devez savoir de la mise à jour de mai 2019

La huitième mise à jour majeure de Windows 10 est disponible depuis le 21 mai 2019, elle porte le nom de Windows 10 1903 ou "Windows 10 May 2019 Update". Contrairement aux précédentes mises à jour importantes la distribution se fait de façon beaucoup plus progressive après une longue phase de test. Les nouveautés sont toutefois aussi nombreuses.

Des nouveautés exclusives à la mise à jour de Windows 10 1903

Comme à chaque version majeure de Windows 10 rappelons avant tout ce qui différencie ces grosses mises à jour des autres plus modestes. Les mises à jour de Windows 10 ont lieu au moins une fois par mois, parfois plus, et s'installent automatiquement et très rapidement après un simple redémarrage. Il s'agit des mises à jour dites "de qualité" qui viennent apporter des correctifs de bugs et de sécurité.

Celle dont il est question aujourd'hui est une "mise à jour de fonctionnalité". Elles sont habituellement proposées deux fois par an, au printemps et à l'automne et ne corrigent pas seulement des bugs mais améliorent le fonctionnement dans certains points du système et apportent de nouvelles fonctionnalités. Il est possible de vérifier facilement quelle version de Windows 10 est actuellement sur votre PC. Aujourd'hui c'est la huitième version majeure depuis l'arrivée de la version originale en 2015.

Une mise à Jour des fonctionnalités non négligeable?

Des Thèmes « clairs »

On connaissait le thème par défaut de Windows 10 mais aussi le mode sombre qui permettait d'afficher en noir la plupart des parties du système. Les utilisateurs avaient toutefois remarqué que des parties sombres étaient communes aux deux thèmes. Cette fois un nouveau mode clair permet d'obtenir un rendu clair en intégralité. Il est à activer dans les paramètres de personnalisation à la rubriques "Couleurs" pour le rendu et dans "Thèmes" pour le nouveau fond d'écran.

Un menu démarrer optimisé

Visuellement la différence ne saute pas forcément aux yeux, mais elles sont bien présentes sous plusieurs formes. Tout d'abord les sous-menus permettant d'arrêter ou mettre en veille ainsi que le sous menu personnel pour se déconnecter se dotent d'icônes et d'un effet de survol amélioré. On trouvera aussi un point de couleur d'avertissement lorsqu'une mise à jour sera en attente d'installation. D'autre part Microsoft a séparé le processus en charge du menu démarrer pour améliorer la stabilité et optimiser le temps de démarrage du système.

Suppression des applications natives

Certaines applications Windows sont livrées par défaut avec le système, tel que le calendrier, la calculatrice et autres composants. Leur désinstallation est maintenant facilitée, un simple clic-droit sur une entrée du menu démarrer suffit.

Nous ne citerons pas toutes les fonctionnalités majeures qui ont été apportées à cette version 1903 de Windows 10, Mais n’hésitez pas à sauvegarder vos fichiers sur un support externe, avant de tester la nouvelle mise à jour de Mai 2019.