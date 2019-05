Angleterre : Annonce de sa démission, pourquoi Theresa May a pleuré

Theresa May a officiellement annoncé sa démission de son poste de Première ministre. Ce vendredi 24 mai 2019, la Britannique, qui se trouvait au Downing Street, a terminé son allocution en pleurs. Elle quitte définitivement son poste le 7 juin 2019.

Theresa May a d' énormes regrets

Theresa May est apparu vêtue dans une robe rouge, le visage grave. La Première ministre britannique a pesé chaque mot qu' elle a prononcé. "J'ai négocié les termes de notre départ (de l' Union européenne). J' ai fait tout ce que j'ai pu pour convaincre les députés de soutenir cet accord. Malheureusement, je n' ai pas pu y parvenir. Il m' apparaît clairement qu' il va de l' intérêt du pays qu' un nouveau Premier ministre conduise cette tâche", a avoué la femme d' Etat britannique en pleurs.

En fait, Theresa May venait de reconnaître son échec, avec le profond sentiment de n' avoir pas pu accomplir sa mission. L' ancienne membre de la Chambre des communes n' a pas réussi à faire adopter son accord de retrait du Royaume-Uni de l' Union européenne. Elle a exprimé son "regret profond de ne pas avoir pu mettre en œuvre le Brexit". Prise d' émotion, la seconde femme Première ministre de l' histoire de la Grande-Bretagne a ajouté : "Je vais bientôt quitter la fonction qui a été l' honneur de ma vie de servir. La deuxième femme Première ministre, mais certainement pas la dernière."

La voix de Theresa May s' est étreinte quand elle a affirmé avoir eu l' opportunité de servir le pays qu' elle aime. Il est clair qu'à ce moment, un flot de souvenirs défilaient dans la tête de la dirigeante du Parti conservateur.

Theresa Mary May est née le 1er octobre 1956 à Eastbourne. Elle a été successivement membre de la Chambre des communes, présidente du Parti conservateur, ministre des Femmes et des Egalités, secrétaire d' Etat à l' Intérieur, chef du Parti conervateur et Première ministre. Theresa May a succédé à David Cameron le 13 juillet 2016.

