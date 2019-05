Afrique du sud : Une femme à la tête de la sélection nationale de rugby

Laurian Johannes est devenue la première femme à occuper le banc d’une équipe nationale de rugby en Afrique du sud. Une récompense pour cette ancienne joueuse des Springbok.

Laurian Johannes devrait faire ses débuts en juin en tant que sélectionneur.

Pour la première fois de son histoire, une femme va entrainer une équipe de rugby en Afrique du sud. Mardi, Laurian Johannes a été nommée au poste d’entraineur de l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans de son pays.

« C’est une grande réussite pour Laurian et pour le rugby sud-africain, et nous lui souhaitons bonne chance dans ce rôle important », a déclaré Jurie Roux, président de la fédération sud-africaine de rugby. Pour elle, Laurian Johannes pourra apporter quelque chose à son équipe au vu de son passé de joueuse. Aujourd’hui âgée de 34 ans, l’ancienne joueuse des Springbok a disputé des compétitions majeures avec l’équipe nationale féminine, notamment la Coupe du monde en 2010.

« Le fait que Laurian ait joué pour l’équipe nationale et participé à la Coupe du monde de rugby féminin de 2010 avant d’apprendre le métier d’entraîneur chez Western Province donne encore plus de sens à cet exploit », a expliqué Jurie Roux. Celle-ci devrait faire ses débuts le 26 juin contre le Zimbabwe. Il s’agira en outre du premier match officiel des Springbok U20 depuis six ans.

Outre Laurian Johannes, la fédération sud-africaine a également nommée une autre femme à un poste clé. Natasha Hofmeester, une autre légende sud-africaine, a été désignée comme team manager de la sélection U20.