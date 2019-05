Côte d'Ivoire: La police interpelle trois dangereux ravisseurs

La police ivoirienne a interpellé, vendredi 23 mai 2019, 3 individus suspectés de l'enlèvement d'un opérateur économique libanais le lundi 13 mai dernier à Abobo N'dotré avant d'exiger aux parents de leur otage la mirobolante somme de 200 millions de FCFA.

Gros coup de filet de la Police criminelle ivoirienne

Trois ravisseurs ont été interpellés ce vendredi 23 mai 2019, après une dizaine de jours de cavale. Ces derniers, a-t-on appris du service de communication de la direction générale de la police ivoirienne, s'étaient rendus responsables de l'enlèvement d'un opérateur économique de nationalité libanaise à Abobo-N'dotré, une commune de la capitale économique ivoirienne.

La victime, selon les services de la direction générale de la police nationale, avaient été kidnappée devant une boulangerie à N'Dotré dont il est le propriétaire, le lundi 13 mai dernier aux environs de 21 h par 04 individus armés d'armes automatiques (kalachnikov et de pistolet) avant de se fondre dans la nature.

Une fois certains d'être en lieu sûr, les ravisseurs ne mettront pas assez de temps pour entrer en contact avec les parents de leur otage pour leur exiger une rançon: la bagatelle de 200 millions de FCFA.

Saisis de l'affaire, les services de la police criminelle se mettront aussitôt à la tâche. Tout de suite, les hommes du commissaire Eloh ouvrent une enquête pour identifier des pistes qui leur permettront de retrouver les quidams. Cette enquête savamment menée, permettra de mettre 10 jours plus tard, le grappin sur ces lugubres personnages. Ils seront à la suite de leurs interpellations, conduits dans les locaux de la police criminelle au Plateau pour d'éventuelles interrogations.

Ainsi, le nommé B.Y,( 22 ans) de nationalité Burkinabé, a été interpellé à Yopougon. E.A, de nationalité libanaise et âgé de 41 ans, sera lui interpellé à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le dernier lascar, de nationalité ivoirienne et qui répond aux initiaux de T. Z , domicilié à Anyama sera cueilli dans la ville de Bouaké.

Le dernier ravisseur serait toujours en fuite, selon nos informations. Nul doute que les hommes du commissaire Eloh dont le professionnalisme n'est plus à démontrer, ne mettront certainement pas assez de temps pour rattraper le fugitif.