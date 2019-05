People: Arafat dj chasse sa femme, ce qu'il lui reproche

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Arafat dj a annoncé ce samedi matin qu'il n'est plus en couple avec la belle Carmen. Une information qui a suscité la colère de plusieurs internautes.

Arafat dj a chassé sa femme, les internautes en colère

Le boss de la Yorogang continue toujours de faire parler de lui. En bien ou en mal, peu importe. Arafat dj a fait une publication ce samedi qui traduit certainement une rupture d'avec sa compagne actuelle, Carmen, avec qui il a une petite fille appellée Rafna. ''Coeur à prendre désormais '', tel est le message qui accompagnait la photo de la belle Carmen.

Meme si les raisons de cette rupture n'ont pas pour l'instant été devoilées. L'on imagine aisément pourquoi le Daishikan a mis fin à cette relation qu'il avait officialisée en décembre 2018. En effet, après avoir révélé qu'il a eu des relations avec la femme d'Ariel Sheney, et plus récemment avec la femme d'Elow'n Kiff no beat, Arafat dj a également appris que sa femme était aussi l'ex-de Jochard Kiff no beat. De plus, les langues se sont denouées et d'autres informations sur les ex de sa chère Carmen ont été devoilées. Le promoteur du Primud, Molare, qu'Arafat a inscrit sur la liste de ses ennemis, serait passé par là. Dj Mix, qui est aussi un ami des Kiff no beat aurait aussi eu des relations intimes avec la chérie du Zeus d'Afrique.

Des informations qui ont certainement été difficiles à supporter pour le leader de la Chine qui a décidé de liberer sa chère Carmen. Cette information n'a pas du tout été appreciée par certains internautes qui l'ont fait savoir en commentaires au post d'Arafat dj. ''Toi tu dénigres pour les autres, on dénigre pour toi et tu veux laisser. Donc tu veux marier un nouveau né'', a repondu un internaute qaund un autre écrivait ceci ''si tu la laisses, elle va aller se marier. Tu n'as pas remarqué que toutes tes ex se marient. on dirait que tu portes bonheur ''.