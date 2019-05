Couper decaler : Chassée par Arafat dj, Carmen crie vengence

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

L'ex d'Arafat dj, Carmen Sama s' est exprimée après avoir été chassée par Arafat dj.

Carmen , l'ex d'Arafat dj, promet de se venger

Alors qu'il annonçait avoir eu des relations avec les femmes de ses collègues artistes, Ariel Sheney et Elow'n Kiff no beat, Arafat dj ignorait certainement le passé de sa dulcinée , Carmen Sama. Ayant appris que sa délicieuse dulcinée dont il exposait par moment les belles rondeurs sur le web, serait aussi passée dans le lit d'autres artistes, dont Le Molare , '' son ennemi premier'', Arafat dj decide de mettre un terme à sa relation avec sa chérie. Des agissements qui montrent clairement que le Leader de la Chine a été pris à son propre piège. Lui qui apparemment, avait l'intention de faire du mal à ces personnes qui se sont ''foutus'' de lui .

L'annonce de cette rupture d'Arafat dj a deçu de nombreux ''chinois'' qui n'arrivent pas à comprendre que , pendant que les couples d'Ariel Sheney et Elow'n Kiff no beat se sont solidifiés, leur mentor lui décide de chasser la mère de sa dernière fille, Rafna qui n'a que deux ans. ''Tu as trentes ans, tu te comportes comme un enfant d'un an. Je suis déçu de toi. Je quitte la Chine'', a declaré un internaute.

La grande victime des clashs entre Arafat dj et certains artistes ivoiriens, est incontestablement Carmen Sama qui vient ainsi de perdre son mari. Dans une publication sur Snapchat, l'ex du boss se la Yorogang a donné les raisons qui ont poussé Arafat dj à l'éjecter de son foyer. « Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué à l’anéantissement de mon foyer avec Didier, mais sachez que seule Dieu vous payera pour tout le mal que vous m’avez fait. J’ai pas compris votre acharnement sur ma modeste personne, c’est vous les mêmes qui disiez que je suis une prostituée. Au moment où je veux maintenant me caser, c’est encore vous les mêmes sorciers qui faites sortir la liste des personnes avec lesquelles, selon vous, je suis sortie. C’est cette liste qui a mis Arjafat dans une colère'', a soutenu la belle Carmen visiblement abbatue par cette rupture soudaine.

Cependant, l'ex d'Arafat dj a promis de devoiler beaucoup de secrets. ''Mais comme vous voulez afficher, on va afficher, d’ici demain, je vais afficher aussi les messages des personnes qui me draguaient sur mon instagram, je crois que ça va aussi briser des foyers. Allons seulement. merci», a écrit Carmen sur Snapchat. .