Business : Wari entend frapper un grand coup avec Whatsapp

L’entreprise de transfert d’argent Wari a annoncé avoir noué un partenariat avec le géant de la messagerie instantanée Whatsapp. Ceci pour offrir ses multiples services cette plateforme qui compte d’un milliard d’utilisateurs dans le monde.

Créée en 2008, l’entreprise sénégalaise Wari continue d’étendre ses tentacules. Elle vient de signer un accord de partenariat avec le géant américain Whatsapp . A travers Whatsapp Business, cette entreprise spécialisée dans le transfert d’argent compte permettre aux utilisateurs du réseau social d’accéder à ses services financiers partout dans le monde.Sur Whatsapp,permettra d’effectuer diverses opérations courantes : ouverture d'un compte Wari, rechargement de compte, crédit téléphonique, envoi et réception d'argent, paiement de factures et abonnements TV, entre autres. D’après l’entreprise, les opérations peuvent s’effectuer en français, anglais, espagnol, italien et portugais. Le service sera bientôt accessible en russe et arabe.Grâce à son partenariat avec Whatsapp, Wari compte jouer un rôle important dans le monde digital tout en poursuivant son développement global. « Ce nouveau partenariat avec WhatsApp confirme notre objectif stratégique d'assurer l'accessibilité de nos services clés au grand public grâce à l'évolution digitale », a indiqué son président et CEOle 22 mai.Ce partenariat avec Whatsapp intervient quelques jours seulement après un autre conclu avec l’opérateur de Télécom Airtel. Le 16 mai, elle avait déjà annoncé un accord avec la société de téléphonie rwandaise Mara Phones. Wari compte plus de 500 000 points de vente à travers le monde.