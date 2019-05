Côte d'Ivoire : Dans les secrets du pacte PDCI - FPI, selon Billon

Dans son interview fleuve accordée au confrère burkinabè Le Pays, Jean-Louis Billon a fait le tour des questions brûlantes de l'actualité sociopolitique ivoirienne. Ce haut cadre du PDCI a surtout fait une révélation sur l'alliance entre son parti et le FPI.

Voici comment l'alliance PDCI-FPI va fonctionner en 2020

Après son divorce d'avec Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié a lancé la formation d'une alliance politique non idéologique de l'opposition. A cet effet, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a dépêché une délégation, conduite par le Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué, auprès de Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien (FPI), en résidence à Bruxelles.

Le parti à la rose a rendu la politesse au PDCI-RDA en envoyant une délégation conduite par le Secrétaire général Assoa Adou auprès d'Henri Konan Bédié à Daoukro. Au travers les communiqués qui ont sanctionné ces deux rencontres, le parti septuagénaire et le FPI ont réaffirmé leur volonté de faire chemin ensemble jusqu'à la Présidentielle de 2020.

Mais comment ces deux partis, que tout semble opposer, entendent s'y prendre pour ce scrutin capital ? C'est Jean-Louis Billon qui a donc levé un coin de voile sur le pacte PDCI-FPI.

Réfutant le terme "pacte", le Secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande du PDCI a tout de même indiqué : "Nous avons entre nous une bienveillante attention". Puis, il déclare : "A la présidentielle de 2020, nos deux partis auront chacun un candidat et si jamais, c'est le PDCI-RDA qui arrive au second tour et comme ce sera certainement le cas, le FPI, s'il n'y est pas, nous donnera ses voix et inversement, le PDCI-RDA lui donnera ses suffrages."

Poursuivant, il ajoute : "Dans le cas où, et c'est fort possible, le PDCI-RDA et le FPI se retrouvent au second tour après avoir éliminé le RHDP et son imposture dès le premier tour, il s'agira, pour les Ivoiriens, de décider de leur choix en fonction du meilleur candidat et du meilleur programme."

Voilà qui est clair. Il n'y aura donc pas une candidature unique du PDCI et du FPI au premier tour de l'élection présidentielle de 2020. Ce cas de figure sera envisageable au second tour au cas où seulement l'un d'eux accède à cette étape du scrutin.