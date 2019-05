Côte d'Ivoire : Gbagbo et Bédié promettent de faire front commun

Le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Parti démoctratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) dirigé par Henri Konan Bédié se sont accordés ce jeudi 23 mai 2019, à l'issue d'une rencontre tenue à Daoukro, sur la néccéssité de parler d'une seule voix dans la perspective d'un retour à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La délégation mandatée par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, auprès du Sphinx de Daoukro était conduite par le secrétaire général de son parti, l'ex ministre des Eaux et Forêts, Dr Assoa Adou.

Ci-dessous l'intégralité du communiqué final signé conjointement par les deux parties

COMMUNIQUE FINAL DE LA RENCONTRE ENTRE LA DÉLÉGATION DU FPI, MANDATÉE PAR SON EXCELLENCE LAURENT GBAGBO, PRÉSIDENT DU FPI ET SON EXCELLENCE HENRI KONAN BEDIE, PRÉSIDENT DU PDCI-RDA.

Le jeudi 23 Mai 2019, de 11h00 à 14h00, une délégation du FPI, mandatée par Son Excellence, Laurent GBAGBO, Président du FPI et conduite par Monsieur Assoa ADOU, Secrétaire Général du FPI, a été reçue à Daoukro, par Son Excellence, Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA.

Les émissaires ont traduit de vive voix, au Président Henri KONAN BEDIE, les salutations fraternelles et les vifs et chaleureux remerciements du Président Laurent GBAGBO, pour la compassion et les vœux ardents de son retour en Côte d’Ivoire après son acquittement, exprimés par le Président Henri Konan BEDIE et le PDCI-RDA, lors de la visite que lui a rendue le PDCI-RDA, le mardi 07 mai 2019, à Bruxelles. Les deux (2) délégations se sont mutuellement réjouies des résultats très fructueux de cette mission de haute portée politique.

Les deux(2) parties ont procédé à une analyse minutieuse de la situation socio-politique du pays caractérisée par une dégradation continue de l’environnement politique, social et sécuritaire ; notamment l’ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement des partis politiques de l’opposition, l’instauration de conflits dans la gestion et le fonctionnement des institutions de la République, la multiplication des conflits intercommunautaires mal gérés et le manque d’ouverture du gouvernement dans le dialogue politique ; par exemple la réforme en profondeur de la Commission Electorale Indépendante( CEI).

Les deux délégations ont convenu d’œuvrer ensemble, avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, à l’avènement d’un environnement politique apaisé, seul gage d’un retour à une paix définitive et durable pour une Côte d’Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée. Ce faisant, les deux (2) parties ont convenu d’une collaboration dans le cadre de la réconciliation nationale et se sont engagées à lancer un appel à la réconciliation aux partis politiques et à toutes les forces vives de la nation, sans exclusive.

Enfin, les deux (2) parties se sont félicitées de la volonté, clairement exprimée, des Présidents Henri Konan BEDIE et Laurent GBAGBO, de parvenir à une réconciliation durable de l’ensemble des ivoiriens, pour une Côte d’Ivoire, résolument tournée vers le développement et le progrès social.

Fait à Daoukro, le 23 Mai 2019.

Maurice KAKOU GUIKAHUE. ASSOA ADOU

Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA Secrétaire Général du FPI

SERVICE COMMUNICATION FPI