Côte d’Ivoire: Ange Kessi cité dans une escroquerie entre gendarmes

Le procureur militaire Ange Kessi vient encore une fois de faire parler de lui. Le commissaire du gouvernement s’est invité dans une affaire d’escroquerie opposant deux frères d’armes.

Ange Kessi met un gendarme au pas

Saisi ce vendredi 31 mai 2019 d’une affaire d’escroquerie dont a été victime un gendarme par son frère d’armes, Ange Kessi s’est montré sans complaisance. Le Commissaire du Gouvernement qui a fait de l’assainissement des forces armées de Côte d’Ivoire son principal cheval de bataille, est ferme dans ses prises de décision. De quoi s’agit-il? C’est une affaire qui se passe entre deux gendarmes, le Mdl S.E.J et le Mdl S.B.

Une affaire montée de toutes pièces par SB pour extorquer l'importante somme de 3 000.000 Fcfa à son frère d'arme SAJ. Selon des témoignages recueillis auprès du Tribunal militaire d’Abidjan (TMA), la victime SAJ nourrissait la folle envie de se rendre en Europe. Mdl SB joue alors l'intermédiaire, faisant croire à l'autre qu'il connaît quelqu'un qui maîtrise le ‘’dossier". Ce dernier, selon SAJ, aurait "géré’’ un cas similaire pour l'Espagne.

Rassuré, Mdl SAJ s'empresse donc de réunir la somme requise. Ainsi, il contacte sa banque qui lui octroie un prêt de 3 millions en juin 2018. Ladite somme devant représenter les frais du billet d'avion et des documents afférents au voyage. Il effectue donc un voyage sur Abidjan pour remettre ce montant au sieur Touré Souleymane, l’intermédiaire, un complice du Mdl SB. Malheureusement, pas de voyage ni de remboursement.

Mdl SAJ apprend à ses dépens qu’il venait ainsi de se faire escroquer. Le Mdl SB, l'instigateur de cette sale affaire, coupe aussitôt les ponts avec son collègue Mdl SAJ. Et lorsque qu'un contact téléphonique s'installe entre les deux collègues, ce sont des menaces de mort et le refus catégorique de rembourser de la part du bourreau SB à l'endroit de la victime. N’ayant plus de recours, Mdl SAJ saisit le Commissaire du gouvernement sur conseil d'un proche.

Ange Kessi qui ne badine pas avec ces comportements loin de l'éthique militaire porte un oeil attentif, comme toutes affaires dont il est saisi, et ordonne immédiatement le remboursement dans sa totalité des 3 000.000 FCFA. L’indélicat Mdl SB se plie à cette injonction et l'affaire est ainsi réglée à l'amiable. C'est tout heureux que la victime a confié qu'il ne croyait pas véritablement à un tel dénouement.

Récemment, une femme commissaire de police avait été arrêtée sur ordre du procureur militaire, puis incarcérée à la Maison d’arrêt militaire d’Abidjan (MAMA) pour s’est rendue complice d’une autre affaire portant sur la vente illicite de terrains dans la commune de Bingerville. « Nous invitons par conséquent tous ceux qui seraient dans ces cas d'escroquerie et autre arnaque, de prendre attache avec les services du tribunal militaire. Nul n'est au dessus de la Loi fut-il gendarme, policier, marin ou militaire », martèle Ange Kessi.