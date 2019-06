Foot : Serge Aurier, la CAN pour oublier une saison pénible

Très peu utilisé cette saison par son entraineur Mauricio Pochettino, Serge Aurier vient de perdre la finale de la Ligue des champions avec Tottenham son club. Un triste épilogue pour le capitaine des Eléphants blessé à plusieurs reprises lors du dernier exercice.

Serge Aurier doit se relancer à la CAN.

par Ibrahim Kamara pour la CAN en Egypte . Les Eléphants restent sur une élimination au premier tour lors de la dernière CAN 2017, ce alors qu’il s avaient remporté l’édition 2015. La CAN égyptienne devrait donc lui permettre de revenir à son meilleur niveau avant de retrouver son club. Le simple fait de vouloir faire mieux qu’il y a deux ans doit constituer une source de motivation pour le défenseur de 26 ans.