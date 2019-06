Foot : Serge Aurier a rendez-vous avec l’histoire ce samedi à Madrid

Le défenseur ivoirien Serge Aurier dispute la finale de la Ligue des champions européenne ce samedi avec Tottenham. Son club sera opposé à Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah.

Jour de finale pour Serge Aurier et les Spurs de Tottenham.

Le successeur du, vainqueur des trois dernières éditions de la Ligue des campions, sera connu ce samedi soir à Madrid (19h TU). Cette affiche mettra aux prises deux clubs anglais, une première depuis 2008. Arrivé à Tottenham il y a deux ans, le latéral ivoirien Serge Aurier s’apprête à vivre le match le plus important de sa carrière en club.La présence de l’international ivoirien (51 sélections/1 but) sur la pelouse est incertaine. Serge Aurier a fait son retour de blessure à la mi-mai après manqué 12 rencontres avec les Spurs. Il s’agissait de la troisième blessure de la saison pour l’ancien Parisien. Conséquence, son entraineur Mauricio Pochettino lui a préféré l’Anglaisqui devrait sans surprise être aligné d’entrée face à Liverpool. La formation londonienne vise sa première étoile en Ligue des champions.Si Serge Aurier n’est pas certain de débuter la finale, côté Liverpool, le Sénégalais, l’Egyptien Mohamed Salah et le Camerounais Joël Matip sont assurés de figurer dans le onze de départ de Jûrgen Klopp. Seul africain absent du groupe, le Guinéen Naby Keita blessé lors des demi-finales contre le FC Barcelone . Les Reds de Liverpool ont à cœur de faire mieux qu’il y a un an. Ils avaient alors échoué à ce stade de la compétition contre le Real Madrid (3-1). En cas de victoire, il s’agira du sixième sacre du club de la Mersey en Ligue des champions. Son dernier sacre remonte en 2005.