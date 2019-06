Côte d'Ivoire: Une brasserie lance un prix pour les agripreneurs

Ce vendredi 31 Mai, s’est tenue une réunion de presse à l’occasion de la communication de lancement du ‘’Prix Pierre Castel’’ de SOLIBRA.

"Prix Pierre Castel" de Solibra officiellement lancé

Animée par Madame Danielle OGOU, Chef de Division Communication de Solibra, c’était l’occasion pour la presse réunie de tout savoir sur le prix Pierre Castel. L’innovation pour cette édition 2019 est le nombre de lauréats qui est passé d’une personne à deux. SOLIBRA et le Fonds Pierre Castel ont mis un accent particulier sur le mentorat, car les jeunes entrepreneurs sont souvent seuls face à leur défi.

A cet effet, Mme Elmine Kouyaté, Gérant de Axxiom, la championne des champignons comestibles, finaliste du prix en 2018 qui a obtenu un mentorat de Mme Mariam Dao Gabala, présidente de la coalition des femmes leaders et présidente de SOLIDARIDAD, a partagé son expérience et démontré les bénéfices d’un mentorat.

Pour cette édition, le fonds Pierre Castel et SOLIBRA pourront compter sur la collaboration d’organisations internationales soucieuses du développement économique et social de l’Afrique. Il s’agit notamment de Mazars, IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement), International Trade Center.

Les candidatures sont à déposer en ligne sur le site officiel de l'entreprise ou au siège de SOLIBRA. Le comité technique qui va présélectionner les candidats qui passeront devant le Jury d’Abidjan, est composé d’une équipe du CERAP – INADES. Par ailleurs, cette réunion a permis aux hommes et femmes de presse d’approfondir leur connaissance de SOLIBRA, leader de l’industrie des boissons en Côte d’Ivoire avec plus de 20 marques (bière, soda, eau, jus de fruit etc…).

C’est une entreprise citoyenne dont les axes d’intervention RSE sont la santé, l’éducation, l’entreprenariat, l’environnement, la culture. Après quelques échanges avec la presse, un appel a été lancé à tous ceux qui entreprennent dans l’agriculture, l’agro-transformation, l’agri tech, à s’inscrire au plus tard le 30 Juin 2019 sur la plateforme de Solibra pour ainsi donner vie à leur rêve.