Côte d'Ivoire : Accusés de racket, trois gendarmes-commandos arrêtés

Trois gendarmes de l'escadron commando de Koumassi ont été arrêtés puis déférés à la prison militaire d'Abidjan pour délit de racket sur des commerçants sénégalais, le 13 mai dernier à Treichville.

Lutte contre le racket : Trois commandos gendarmes arrêtés, ce qu'ils risquent

"Tous les jours pour le racketteur, un seul jour pour le procureur militaire", comme se plaît à le dire le procureur militaire Ange Kessi. Trois maréchaux de logis de l'escadron commando de Koumassi ont été appréhendés le 13 mai dernier avant d'être conduits devant le parquet militaire par des éléments de la Préfecture de Police et de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale.

Gbané I., Koné N., et N'Cho A.G. R, des maréchaux de logis en service au camp commando de Koumassi, rapporte notre informateur, répondront devant le tribunal militaire pour des actes de racket sur des commerçants Sénégalais dans la commune de Treichville. "Le 13 Mai 2019, la préfecture de police et la section des recherches de la gendarmerie ont arrêté et conduit devant le parquet militaire les maréchaux des logis Gbane I., Koné N. et N'cho A.G.R, tous en service à l'escadron de Koumassi", informe la note de service du Tribunal militaire.

En effet indique le communiqué, ces imprudents désignés pour sécuriser le site CIE-SODECI de Treichville, se sont rendus coupables d'actes de racket à ciel ouvert sur des commerçants sénégalais. De tels attitudes qui sans prétention aucune mettent en mal le climat de confiance entre les populations civiles et leur armée.

"En matière de racket, le parquet militaire pratique la tolérance zéro", ne manque pas de rappeler le commissaire du Gouvernement. "Faites attention et réfléchissez beaucoup avant de racketter", conseille Ange Kessi aux agents des Forces de défense et de sécurité, avant de poursuivre. "Écoutez vos amis qui ont été radiés après avoir été condamnés pour racket. Regardez vos enfants, vos épouses, vos parents, vos familles. Imaginez la perte de votre boulot et la honte que vous allez leur procurer quand vous serez en prison et pire, quand vous serez radiés. Réfléchissez les gars et abandonnez cette pratique". Ces gendarmes-commandos, a rapporté notre source, ont été déférés à la prison militaire d'Abidjan. Ils sont en attente de leur procès prévu le 30 août 2019.