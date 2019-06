À 31ans, Rihanna devient la chanteuse la plus riche du monde

La chanteuse Barbadienne, Rihanna, de son vrai nom Robyn Rihanna Fenty, devient à 31 ans la chanteuse la riche du monde.

Selon le magazine Forbes, Rihanna possède une superbe fortune évaluée à 600 millions de dollars US, environ 300 milliards de francs cfa. Rihanna surpasse largement la Queen Beyoncé, 200 milllions de dollars et même Madonna qui possède 30 millions. Rihanna certes enchaîne de gros succès au niveau de la musique, mais la musique n'est pas sa seule source de richesse. Sa fortune provient en majorité de ses partenariats avec le groupe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) du milliardaire Bernard Arnault.

L'entreprise spécialisée en produits de luxe possède entre autres Christian Dior, Givenchy , Louis Vuitton. Rihanna qui vient de faire le lancement de sa marque à part entière, "Fenty", est devenue la première femme noire à créer une marque originale avec le groupe LVMH. En collaboration avec le groupe, Rihanna avait deja fait sortir "Fenty beauty" de make up, et "savage x fenty", une ligne de lingerie fine, comme rapporté par News 24, dans une entrevue.

Rihanna devenue aujourdhui la chanteuse la plus riche du monde, avait déclaré : "Vous savez, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas me permettre d'acheter autre chose que quelques Timberlands: c'était mon Dior et je devais économiser mon argent pendant une année scolaire complète pour obtenir les Timberlands que je voulais".

Poursuivant, Rihanna a ajouté : "Je n'avais jamais pensé gagner autant d'argent. Un chiffre ne m'empêchera donc pas de travailler. Je travaille sur ce que j’aime faire, ce qui me passionne, le travail changera à mesure que ma vie change, mais beaucoup d’argent n’arrêtera pas cela. Pour Rihanna ce n'est pas une raison de dormir sur ses lauriers. Elle continuera donc de s'échiner à la tâche comme elle l'a toujours fait pour se hisser au sommet.