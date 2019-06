Couper decaler : Safarel Obiang encense ''ses soldats russes''

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Safarel Obiang, l'un des artistes en vogue du Couper décaler, après avoir consenti un énorme sacrifice pour ses chorégraphes, a encore une fois, encensé ces derniers.

Safarel Obiang: ''Je vous aime mes soldats russes''

Safarel Obiang a été contraint d'annoncer le report de son concert qui devait se tenir ce samedi 8 juin du coté du Dock Effel de Paris parce que ses 12 danseurs n'ont pas pu avoir le visa d'entrée en France. Cette information a suscité le courroux de plusieurs internautes qui estimaient que Safarel Obiang n'était pas obligé de voyager avec toute sa troupe.

''C’est quoi ce manque de professionnalisme, lors du concert de la musique ivoirienne et africaine à Casablanca, tu y étais avec seulement que deux danseurs. Mais pourquoi quand il s'agit de Paris, tout le monde doit y aller. Tu es en train de mettre ta carrière en retard sans le savoir'', a declaré un internaute .

Face à toutes ces critiques, le Safking Safarel Obiang a tenu à rendre un vibrant hommage à ses danseurs via une publication sur sa page facebook ce jeudi matin. ''Mes chorégraphes sont des bosseurs. Ils sont forts et rien ne peut les ébranler. Ils travaillent 8 heures par jours et ils sont super entraînés'', a affirmé Safarel Obiang qui dit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses jeunes danseurs. ''C’est ma manière à moi d’occuper sainement cette minime partie de la jeunesse que Dieu m’a confiée et de leur permettre de s’en sortir dans la vie. Je vous aime mes soldats russes'', a-t-il conclu.

Rappelons que Safarel Obiang n'est pas véritablement de la nouvelle génération du Couper décaler à l'instar d'Ariel Sheney. Il est présent sur la scène musicale ivoirienne depuis 2011 avec des titres tel que ''Kuitata'', '' Yaya danse'' ou '' Chipolo polo'' qui n'ont pas véritablement connu un grand succès. Ce ne sont que ces deux dernières années que Safarel Obiang a decidé de se faire accompagner d'un groupe de danseurs. Et cela lui a très bien réussi puisqu'il est aujourd'hui, l'un des artistes les plus adulés du moment . ''Je n'appartiens plus à la Côte d'Ivoire, j'appartiens maintenant à toute l'Afrique'', a récemment declaré Safarel Obiang.