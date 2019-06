Côte d'Ivoire: Ahoussou à l’origine du divorce Bédié-Ouattara?

Aka Véronique, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tient pour responsable du divorce entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, Jeannot Kouadio Ahoussou, président du Senat Ivoirien. L'ex-bras droit de Bédié a officiellement rejoint le RHDP de Ouattara le 02 juin dernier.

Véronique Aka tient Ahoussou pour responsable de la rupture Ouattara-Bédié

Le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié a été officiellement acté sur fond de nombreuses polémiques. Les deux camps, que l’on soit favorable ou pas au RHDP unifié, ne manquent pas de trouver un bouc émissaire qu'ils tiennent pour responsable de la fusion manquée entre le PDCI-RDA et le RDR.

Le dernier accusé n'est autre que le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou, qui a récemment posé ses valises dans le camp Alassane Ouattara. Ces accusations viennent de Véronique Aka, la présidente rurale des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire.

L'ex-présidente du Conseil régional du Moronou pourtant longtemps resté silencieuse dans cette crise qui frappe de plein fouet son parti a décidé de briser le silence de fort belle manière. A l'en croire, le président du Sénat de part son jeu trouble entre les camps Ouattara et Bédié a été le véritable poison à l'origine du divorce entre ces deux personnalités qui il y a peu, se passaient la pommade.

"Pour en arriver là, Ahoussou a promis de ramener le PDCI au RDR et en même temps, il sait ce qu’il disait à Bédié. Les gens finiront par le connaître parce que c’est un poison pour la République et je le dis et je l’assume parce que je sais de quoi je parle. Ahoussou a roulé tout le monde dans la farine, il a roulé Alassane dans la farine, il a roulé Bédié dans la farine. Si Bédié est dans cette position, Ahoussou sait ce qu’il a fait en profondeur ", a-t-elle martelé.

La raison de ce double jeu du député de Didiévi, a-t-elle révélé, est le fait de n'avoir pas été choisi par Bédié pour le poste de vice-président dans le cadre de l’élection présidentielle de 2020. "Ahoussou a fait tout ce qu’il a fait parce qu’il n’a pas été choisi. Ahoussou ne veut pas être président du sénat, ce n’est pas ce qui l’intéresse. Il devait être vice-président de la République", a révélé Véronique Aka.

Rappelons que jusqu'à cette récente sortie de Mme Véronique Aka, le Pr Maurice Kakou Guikahué, était ténu pour responsable de la rupture entre le PDCI et le RDR. Des accusations que le n°2 du vieux parti n'hésite pas à rejeter. Henri Konan Bédié pour lui, n'est nullement une personne influençable comme pourraient le prétendre certaines langues.

"Le président Konan Bédié est serein et très vigilant. Il n’est pas instrumentalisé. Si on le faisait, Adjoumani, Achi Patrick, Ahoussou, Duncan auraient réussi la dissolution du PDCI-RDA", s'est-il défendu non sans rappeler que le PDCI est devenu très attractif depuis son retrait du groupement politique du RHDP.