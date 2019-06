Préparation de la CAN: La Côte d'Ivoire bat les Comores en amical

En pleine préparation de la CAN 2019 (Coupe d'Afrique des nations), la Côte d' Ivoire a battu les Comores (3-1), à l'issue d' un match amical, ce vendredi 7 juin 2019, en France. Cette victoire vient à point nommé pour doper le moral de la bande à Kamara Ibrahim.

Les Eléphants rassurent avant la CAN

La Côte d' Ivoire s'est imposée ce vendredi 7 juin 2019 contre les Comores en amical à Boulogne-Sur-Mer. Les Eléphants ont logiquement dominé la rencontre. Le premier but des champions d' Afrique 2015 a été inscrit par Wilfried Bony peu avant la mi-temps. Véritables maîtres du jeu, les poulains de Kamara Ibrahim avaient du mal à concrétiser leurs actions de but. A la 59e minute, suite à une relance manquée de Ben Boina, le portier comorien, Bony Wilfried en profite pour corser l'addition et réaliser un doublé.

À la fin du temps réglémentaire, Assalé Roger envoie un centre qui ne laisse aucun choix au défenseur Kassim Abdallah si ce n'est tromper son gardien et marquer contre son camp (3-0). Les Cœlacanthes réduisent le score dans le temps additionnel sur un pénalty concédé par Eric Kanon. Le tir au but est transformé par Djamalidine Atoiyi.

Wilfried Bony, qui n'avait plus porté les couleurs nationales depuis le 11 novembre 2017, fait un retour gagnant et donne raison au sélectionneur ivoirien. On peut le dire, ce premier match-test des Eléphants est rassurant. Après une CAN décevante en 2017, Wilfried Zaha et ses coéquipiers sont très attendus cette année. Privés de Yao Kouassi Gervais, ils ont un gros défi à relever.

Les Ivoiriens livreront deux autres matches amicaux contre l'Ouganda et l' Ethiopie, respectivement le 14 juin et le 18. La Côte d'Ivoire est logée D en compagnie du Maroc, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. L'équipe ivoirienne disputera son premier match de la CAN contre l' Afrique du Sud le lundi 24 juin 2019.