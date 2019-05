Football : Ibrahim Kamara va-t-il décevoir Didier Drogba ?

Le sélectionneur des Eléphants va rendre public, ce mercredi 29 mai, la liste des joueurs qu’il a sélectionnés pour la CAN 2019. Didier Drogba, ancien capitaine de la sélection, plaide pour qu’un attaquant soit convoqué par le sélectionneur.

Didier Drogba compte sur un cadre pour guider les Eléphants à la CAN.

Depuis mardi, une liste de 24 Eléphants présélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) circule. Bien qu’elle ne soit pas encore officielle, cette liste conforte les choix du sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara. Le technicien ivoirien veut davantage miser sur les jeunes joueurs. Seulement, Didier Drogba pense que ces jeunes doivent être accompagnés par des cadres, notamment Yao Kouassi Gervais dit Gervinho.

L’ancien capitaine de la Côte d’Ivoire souhaite en effet que Gervinho soit appelé. « Nous avons une très belle équipe avec de très bons joueurs. On a les Pépé, Gradel, Zaha. Gervinho est aussi un joueur clé de cette sélection. Il devrait être sélectionné, car il a encore beaucoup de choses à apporter à cette équipe », a déclaré l'ancien capitaine des Eléphants. Reste donc à savoir si l’attaquant de Parme sera retenu par Ibrahim Kamara.

Gervinho n’a plus porté le maillot des Eléphants depuis la campagne infructueuse pour la Coupe du monde en Russie. L’attaquant de 32 ans, passé par la Chine, a retrouvé son meilleur niveau cette saison avec le club italien Parme. Il a fini la saison avec 11 buts et 4 passes décisives. Il s’agit de sa meilleure saison au plan statistique depuis 2011, lorsqu’il avait remporté la Ligue 1 française, inscrivant au passage 15 buts et délivrant 11 passes décisives. Comme Didier Drogba, sa saison et son aura plaident pour son retour en sélection nationale.