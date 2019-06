Le Cacao ivoirien : achetez-le au bon prix, sinon fermez-là !

Le Cacao, le nom le plus connu lié à la Côte d’Ivoire, est de nouveau à la une de certains médias lointains, dont le Washingtonpost. Comme toujours, ces médias produisent des reportages dans lesquels ils donnent l’impression de critiquer les industries du secteur et pourtant c’est toujours le planteur ivoirien qui paie la note finale.

Qu'est ce qu'ils lui trouvent au cacao ivoirien ?

Le Cacao, c’est bien connu, est une des principales sources de revenus pour l’État de Côte d’Ivoire. Il est de nouveau pointé du doigt par le Washingtonpost, un de ses journaux qui vous défont un régime ou une réputation… En donnant l’impression de vouloir s’attaquer aux multinationales exerçant dans le secteur en Côte d’Ivoire, c’est le paysan ivoirien, cultivateur du Cacoa, qui est la cible finale. Le prix de la tonne de cette fève qui a connu des jours difficiles avait fait une rechute mi-février avant de se relever ces dernières semaines.

Le prix est si fortement monté qu’il atteignait la 1.712 £/t au marché de Londres, ce qui permet d’effacer une bonne partie des pertes de ces derniers mois. C’est en ce moment précis que la chose curieuse qui a la vie dure se fait de nouveau observer, la critique sur l’origine du Cacao ivoirien. Des reportages d’une sincérité douteuse, purulente, poussent dans ces médias pour provoquer à terme une baisse du prix de ce qu’ils appellent eux-mêmes l’or brun. Et comme très souvent, quelques semaines après ce type de documents, l’on assiste à une baisse du prix du cacao.

Et comme les détracteurs de nos paysans planteurs de ce produit n’ont jamais besoin de chercher trop loin, c’est encore et toujours l’exploitation d’enfants du Burkina Faso voisin qui est mis en avant. Dans son reportage en date du 5 juin dernier, le Washingtonpost insiste sur la présence et l’arrivée continue d’enfants mineurs burkinabés dans les plantations de cacao en Côte d’Ivoire. Le dur labeur de nos paysans, est donc une fois de plus souillé par le sang ou la sueur des étrangers accueillis sur notre sol.

... et pourtant ils parleront de la xenéphobie

Et pourtant les critiques fusent aussi lorsque les autorités ivoiriennes, pas les actuelles qui ont à un moment encouragé la critique contre ce produit, renvoient vers le Mali et le Burkina Faso des mineurs non accompagnés par leurs parents. On parle alors de xénophobie ou de refus de recevoir des étrangers malgré l'impacable réalité qui fait de la Côte d’Ivoire un des pays les plus accueillants de la planète.

Ce reportage pêche surtout pour son silence sur une autre réalité. Le WP ne dit par exemple pas que le planteur ivoirien n’a pas son mot à dire dans le processus de fixation du prix de son produit. Tous les fabricants de voitures savent pourtant à combien ils vendront un véhicule avant son entrée en production, un deux poids deux mesures qui ne choque pas ces lanceurs d’alertes contre notre Cacao.

Selon ces gens, le paysan qui a travaillé toute sa vie pour leur mettre du chocolat à la bouche sans jamais pouvoir motoriser son exploitation devrait se montrer difficile sur l’identité de qui va l’aider à travailler dans son champ ? Comment fait un paysan âgé de plus de 65 ans pour continuer de produire du cacao s’il n’est aidé par personne ? Si ses employés sont majeurs, leurs salaires sont élevés. Les petites mains en revanche coutent moins cher et tout le monde le sait.

Tu veux du Cacao propre, il faut payer le juste prix

Alors, pour avoir du cacao dit « propre », il va déjà falloir commencer par payer le paysan ivoirien au juste prix afin de l’encourager à employer des personnes adultes qu’il pourra lui aussi rémunérer de façon correcte. Bien payer le cacao serait une preuve de la valeur accordée par ses consommateurs à ce produit qui ne tombe pas du ciel. Autrement dit, mangez du cacao et dans le calme parce qu’on ne reste jamais dans magnans pour enlever magnans.