Ariel Sheney explique comment il a rencontré Maria Mobil

Ariel sheney, invité à une émission à radio nostalgie, a révélé les circonstances de sa rencontre avec la bimbo togolaise, Maria Mobil.

Comment Ariel Sheny a rencontré Maria Mobil

Elle est certainement celle qui a crée le buzz autour du single d'Ariel Sheney intitulé ''Amina''. En publiant regulièrement les photos très sexy de Maria Mobil, le colonel Lobofouè a tout de suite créé la polémique sur les réseaux sociaux. La bimbo togolaise aux formes généreuses avec un corps de rêve, est donc devenue le point d'attraction du morceau ''Amina ''. Plusieurs internautes se demandaient comment est-ce qu'Ariel Sheney a rencontré cette jeune fille vivant aux Etats-Unis. Lors d'une émission à radio nostalgie, Ariel Sheney a révélé les circonsances de sa rencontre avec Maria Mobil.

''Je l'ai vue dans pas mal de clips avec Davido, Wizkid, et cela a attiré mon attention. Et j'ai commncé à la suivre sur instagram. Et j'ai été invité à une cérémonie au Togo où elle etait également présente et j'ai vraiment forcé pour la rencontrer. Nous avons échangé et j'ai profité pour lui faire écouter le morceau et elle a kiffé. Et je lui ai proposé de jouer le rôle d'Amina; elle n'y a trouvé aucun inconvénient'', a declaré l'ex poulain d'Arafat dj.

En outre Ariel Sheney a reconnu que le succès de son single '' Amina'' est dû en grande partie à la stratégie mise en place par son équipe de communication. ''Je suis fier du travail abattu parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont l'oeil sur moi'', a-t-il confié.