Côte d'Ivoire: Aimé Zébié dit tout sur la bagarre au concert d'Arafat dj

Aimé Zebié, le propriétaire du maquis Internat, s'est exprimé sur la violente bagarre qui a éclaté ce dimanche dans son temple, lors du concert d'Arafat dj.

Le concert d'Arafat dj prévu ce dimanche 10 juin au maquis Internat dans la commune de Yopougon était très attendu par les fans de la Yorogang d'autant plus que l'auteur du moto moto est un enfant de la commune. Les mélomanes du Zeus d'Afrique sont sortis en grand nombre. Mais malheureusement une violente bagarre a entaché cette magnifique soirée. Deux groupes d'individus se sont donnés en spectacle en s'affrontant à coup de poings. Ce qui a bien entendu occasionné de nombreux blessés. A cette bagarre, se sont ajoutés des cas de vols et d'agressions.

Un scénario auquel ne s'attendait vraiment pas Aimé Zébié, l'organisateur dudit spectacle et propriétaire du célèbre maquis Internat. Dans une publication sur son compte facebook, Aimé Zébié est revenu sur ces incidents. ''Le Dimanche 09 juin, pendant le concert de DJ Arafat à l'INTERNAT, une bagarre entre deux groupes d'individus a dégénéré en mouvement de foule occasionnant malheureusement des blessés et un certain nombre de dégâts. Nous tenons à témoigner notre compassion à tous les blessés et leur souhaitons prompt rétablissement. A tous ceux qui ont subi des désagréments durant ces 10 folles minutes, nous présentons toutes nos excuses, remercions les forces de l'ordre et toute l'équipe médicale présente qui ont su contenir ce malheureux incident et permettre que le spectacle puisse se poursuivre'', a publié Aimé Zebié.

Notons qu'Aimé Zébié fait partie des grosses têtes du showbiz ivoirien notamment dans le milieu du zouglou. Très discret, ses nombreuses actions posées dans la commune de Yopougon parlent sa faveur. En plus d'être propriétaire de plusieurs espaces de divertissement, il est l'organisateur du célèbre tournoi de maracana denommé ''Tournoi Zébié'' , qui depuis près de deux décennies, se tient dans la commune de Yopougon au quartier Selmer.