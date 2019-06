Côte d'Ivoire : La Russie mise-t-elle sur Simone Gbagbo pour 2020 ?

Pour la célébration de la fête nationale, l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire a invité, entre autres convives, Simone Gbagbo. C'était ce mercredi 12 juin au Palm Club Hôtel d’Abidjan.

L'offensive diplomatique de Simone Gbagbo

Libérée le 8 août 2018, à la suite d'une loi d'amnistie prise par le Président Alassane Ouattara, Simone Gbagbo est de plus en plus active sur la scène politique nationale. Après des centaines de visites d'Ivoiriens et autres Africains venus lui témoigner leur compassion pour les épreuves qu'elle a endurées, l'ancienne Première dame est également allée à la rencontre des populations pour leur prêcher la paix, le pardon et la réconciliation nationale.

C'est donc à juste titre que l'épouse de Laurent Gbagbo a été invitée par son excellence Baikov Vladimir Anatolievich, Ambassadeur de la République fédérale de Russie en Côte d’Ivoire à la fête nationale de son pays, dont la célébration officielle s'est déroulée, ce mercredi 12 juin, au Palm Club Hôtel d’Abidjan. Lors de cette fête, le représentant du président Vladimir Poutine a eu un bref entretien avec la 2e Vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI, opposition).

Étaient également conviés à cette fête des membres du gouvernement, notamment Daniel Kablan Duncan (Vice-président), Marcel Amon Tanoh (ministre des Affaires étrangères) et Eugène Aka Aouélé (ministre de la Santé), ainsi que d'autres membres de l'opposition (Assoa Adou et Mamadou Koulibaly). Le champagne a coulé à flots dans une ambiance très conviviale.

Notons toutefois qu'alors que la question identitaire bat son plein sur les rives de la lagune Ébrié, avec l'élection de la Miss Tara Gueye et la sortie d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), à propos des étrangers, l'on peut remarquer que les personnalités proches du pouvoir qui ont été invitées sont toutes originaires de la même région que Simone Ehivet Gbagbo.

Serait-ce un signe annociateur pour la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire ?