Côte d'Ivoire : L'arrestation de Bédié arrêtée en Conseil des ministres !?

Henri Konan Bédié pourrait avoir des soucis à se faire après sa récente sortie sur les supposés agissements des étrangers en Côte d'Ivoire. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juin, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le président du PDCI a franchi la ligne rouge.

Henri Konan Bédié bientôt devant les tribunaux ?

Recevant des militants de son parti dans son fief de Daoukro, Henri Konan Bédié déclarait que des étrangers armées, sous couvert de l'orpaillage, avaient investi les forêts ivoiriennes. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait par ailleurs évoqué la fraude sur la nationalité par des ressortissants étrangers à des fins électoralistes. Les réactions qui ont suivi ces propos du Sphinx de Daoukro sont aussi bien abondantes que diverses et mitigées.

Alors que certains félicitent HKB pour la véracité de ses propos, d'autres le condamnent formellement, dénonçant une prise de position xénophobe et tribaliste. Aussi, lors du Conseil des ministres hebdomadaire de ce mercredi, le président Alassane Ouattara s'est indigné des propos de son ancien allié. Le ministre Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, qui rapporte les propos du chef de l'État, déclare :

« Le président de la République a fait une déclaration solennelle relativement à la déclaration maladroite et inopportune de l’ancien président Henri Konan Bédié pour prendre nos concitoyens à témoin. En effet, nul n’est supposé être au-dessus de la loi, et les uns et les autres devraient en tenir compte et mesurer par conséquent leur propos et leur attitude, au vu du contexte de la cohésion nationale et du vivre ensemble que nous souhaitons pour notre nation. À cet effet, il faut qu’il y ait des lignes rouges à ne pas dépasser dans les propos des uns et des autres. »

Ce pan du communiqué du conseil des ministres, traité en divers, fait suite à la déclaration officielle du gouvernement dans laquelle le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, déclarait : « Le Gouvernement tient à rappeler à tous que le racisme, la xénophobie, le tribalisme et la discrimination raciale ou religieuse sont constitutifs d’infractions prévues et punies par la loi pénale. »

Après avoir « franchi la ligne rouge », le gouvernement ivoirien franchirait-il également le pas en lançant des poursuites judiciaires contre Henri Konan Bédié ?

Tout porterait à le croire, d'autant plus que l'Honorable Abel Djohoré, Député proche du RHDP unifié, affirmait : « Il n’y a pas d’âge limite pour aller en prison. Si Bédié enfreint les lois de la République, il doit répondre devant la justice. »