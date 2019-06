Côte d’Ivoire : Grosse performance pour l’aéroport d’Abidjan

Le ministère de l’Economie et des Finances indique que plus 500 000 passagers ont été enregistrés au départ de l’ aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan au premier trimestre de l’année en cours.

Hausse de 8,2% des passagers à l’ aéroport d’Abidjan. (Ministère)

L’ aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan devient une place importante pour le transport aérien en Afrique de l’ouest, voire subsaharienne. Tel est le constat que l’on peut faire au vu du dernier rapport dressé par le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances.

D’après le ministère, l’ aéroport d’Abidjan a enregistré une hausse de passagers de 8,2% au premier trimestre de cette année. «Au terme du premier trimestre 2019, le nombre de passagers transportés, a progressé de 8,2 % pour s’établir à 521.485 », indique le document obtenu par Alerte info. Celui-ci révèle que la compagnie nationale Air Côte d’Ivoire a transporté 181 472 passagers contre 66 791 pour Air France. Le ministre de l’Economie note également une augmentation du trafic interne. Il le justifie par la réouverture de l’aéroport de la ville de San Pedro (sud-ouest). Cette hausse s’est située à 110,3%, selon les chiffres du ministère.

Ces performances montrent que l’aéroport d’Abidjan est en passe d’atteindre ses objectifs pour cette année. En 2019, les autorités aéroportuaires attendent 2,5 millions de passagers. En 2018, 2,1 millions de personnes avaient été au départ de cette infrastructure aéroportuaire. C’est encore moins que les aéroports nigérians Murtala-Muhammed (Lagos) et Namdi Azikiwe (Abuja) qui sont les plus fréquentés d’Afrique de l’Ouest : 6,3 millions et 3,4 millions de passagers quittent ces aéroports selon les données récoltées en 2017.