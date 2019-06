Côte d’Ivoire: Soro déshabille complètement Amadou Soumahoro

La guerre ouverte entre Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, et son prédécesseur Guillaume Soro, relative à la présidence de l’Association parlementaire de la francophonie (APF) n’est pas prête de finir. Dans la publication ci-dessous, Guillaume Soro dénonce les maladresse juridiques d’Amadou Soumahoro.

Les maladresses juridiques d’Amadou Soumahoro révélées, selon Guillaume Soro

A la veille de l’ouverture du sommet de la région Afrique de l’APF qui se tient ce vendredi 14 juin 2019 à Rabat, nous mettons à votre disposition des éléments d’information supplémentaires sur la forfaiture en cours, au sein de cette institution. Dans un arrêté signé le 17 avril 2019 et référencé « 08/AN/PT modifiant l’arrêté numéro 001/AN/PT du 16 novembre 2017 portant constitution de la section ivoirienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie », le nouveau président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro, essaie de faire table rase en imposant ses hommes.

De fait, comme vous pourrez le constater à la lecture de ces documents, il retire certains noms et en rajoute d’autres. Mais dans la précipitation, il s’y prend mal et accumule les fautes. Au-delà du caractère illégal de cet arrêté dont nous avons largement discuté, il faut noter les fautes élémentaires qui y sont contenues et qui discréditent notre Assemblée nationale et mettent en doute la compétence de son personnel administratif. Selon les députés qui nous ont donné l’information, l’arrêté pris par Amadou Soumahoro n’abroge pas l’ancien, il le modifie juste.

"Amadou Soumahoro ridiculise la Côte d'Ivoire"

Concrètement, vu que la durée du mandat des anciens membres de la section n’a pas été limitée, ils sont réputés être toujours en fonction jusqu’en 2020. En sus, l’arrêté d’Amadou Soumahoro précise qu’il s’agit juste d’une modification et pas d’une abrogation. Ce qui revient à dire que l’ancien arrêté continue de produire ses effets juridiques. Cela fait donc qu’en plus de l’ancienne liste des députés nommés par son prédécesseur, Amadou Soumahoro vient en rajouter d’autres. Ce qui apparemment n’était pas son intention. Voici comment dans la précipitation, l’on commet des erreurs qui ridiculisent la Côte d’Ivoire à l’étranger.

NB: Les titre, sous titres et chapeau sont de la rédactio