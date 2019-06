Côte d'Ivoire : Josey en colère après le scandale sexuel à l'IUA

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

La chanteuse ivoirienne Gnakrou Josée Priscille alias Josey a réagi suite à la vidéo compromettante des étudiants et professeurs de l'Iua, qui a circulé sur les réséaux sociaux ce jeudi.

Affaire sextape à l'Iua, Josey réagit

La vidéo à caractère pornographique, impliquant des étudiants et professeurs de l’Institut universitaire d’Abidjan continue de faire des vagues. Dans cette fameuse vidéo qui a enflammé la toile ce jeudi, on se rend tout de suite compte que c’est la chanson de Josey intitulée ''Vendeur d'illusion '' qui a servi de fond sonore. Chose que n’a pas du tout apprécié cette dernière qui l’a fait savoir dans un language courant en Côte d'Ivoire.

"L’homme se fatigue pour chanter, vous vous prenez pour b……r. Et puis voilà les….trucs maintenant….Dans mes yeux ici. Demain, ils vont m’appeler pour chanter ça. Je sais même plus comment je vais danser ça. Ça aussi là, c’est une autre façon de sorcellerie", tels sont les mots publiés par Josey sur son compte snapchat. A travers ces mots, la chanteuse ivoirienne voulait tout simplement exprimer sa désolation de voir son oeuvre impliquée dans un tel scandale tout en avouant qu'elle aura désormais du mal à danser au rythme de cette chanson lors de ses prochaines sollicitations.

Notons que Josey a été sollicitée pour la composition de l'hymne de la prochaine Coupe d'Afrique des nations intitulé ''African Proud". Une chanson dans laquelle on retrouve des grands noms de la musique africaine tels que le Franco-algérien Dj Moh Green, le Sénégalais Wally Seck, le Malien Iba One, le Béninois Fanicko, le Camerounais Stanley Enow, le rappeur tunisien Kafon, et le Congolais Héritier Watanabe. Elle est également nominée à une importante soirée de distinction des personnalités les plus impactantes de la culture urbaine ivoirienne dénommée Life Choice Awards. Espérons que cette affaire de sextape n'ait pas d'impact majeur sur la suite de sa brillante carrière.