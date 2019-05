People : Josey ne regrette pas d'avoir choisi la musique

Diplomée de la presigieuse Ecole normale d'adminisatration (ENA), la chanteuse ivoirienne, Gnakrou Josée Priscille connue sous le nom de Josey, était promue à une belle carrière de haut fonctionnaire dans les administrations ivoiriennes voire africaines. Mais sa passion pour la musique a pris le dessus et l'auteure de '' diplôme'' ne regrette pas son choix.

Josey '' je ne regrette pas car je fais un metier que j'aime''

Ayant débuté la musique très jeune dans les années lycee, Josey a su concilier études et musiques jusqu'à ce qu'elle termine son cursus dans un établissement scolaire très prisé de tous les étudiants ivoiriens, l'Ecole nationale d'administration. Une fois les études terminées, alors que ses proches la voyaient certainement en tant que haut fonctionnaire dans les administrations ivoiriennes, Josey se consacre entièrement à sa passion, la musique.

“C’est un choix du cœur que j’ai fait, et je ne regrette pas, je l’assume. J’ai fait le cycle moyen, finance générale, à l’ENA. J’ai fini ma formation, mais j’ai préféré me lancer dans ce que j’aime, la musique’’, avait elle expliqué .

Plus récemment la belle Josey, dans les colonnes d'un journal people ivoirien, a dit être sur le bon chemin pour la réalisation de son rêve d'enfance. '' Le métier d'artiste chanteuse est un rêve que je caresse depuis ma tendre enfance. Adolescente, quand je voyais à la télévision mes tatas grandes chanteuses à voix de la Côte d’Ivoire, j'ai toujours voulu leur emboîter le pas, faire comme elles. Dieu est entrain tout doucement de réaliser mon rêve. Je ne peux qu’être heureuse et lui dire merci. J'avais la possibilité d'exceller dans d'autres domaines comme l'Administration, mais je ne regrette pas, car je fais un métier que j'aime. Oui, j'ai fait un choix de cœur. J'en suis fière'', a soutenu Josée Priscille Gnakro.

Cette jeune dame de 28 ans connait un véritable succès. En plus d'etre sollicitée pour de nombreux spectacles à travers la Côte d'Ivoire et à l'extérieur, sans oublier différents les spots publicataires auxquels elle associe son image, la belle et très séduisante Josey vient de toucher la somme de plus de 11 millions de F CFA, lors de la première répartition des droits d'auteur au Bureau ivoirien du droit d’auteur (Burida), à en croire Linfodrome.