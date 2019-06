Cameroun : Crise anglophone, déploiement de l’ aide humanitaire

Un convoi d’aide humanitaire a pris la direction des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest jeudi, selon le ministère de l’Administration camerounais. Le convoi est constitué d’une cinquantaine de véhicules, et va approvisionner les populations de ces parties du pays.

Des camions apportent de l’aide humanitaire dans les régions en crise au Cameroun.

Le gouvernement camerounais entend apporter une réponse à la crise humanitaire dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Depuis plusieurs mois, les populations sont affectées par les combats entre les milices séparatistes et les forces gouvernementales. Des affrontements meurtriers qui ont conduit au déplacement de plusieurs milliers de personnes dans ces territoires.

Jeudi, le gouvernement camerounais a déployé une cinquantaine de camions chargés de vivres et de matériels de couchage pour venir en aide à ces personnes en détresse. « Nous faisons la distribution depuis un an, mais c’est la toute première fois que nous avons un convoi de cinquante-cinq véhicules qui vont se déployer dans les régions. C’est pour dire que le président de la République a mis des moyens importants pour assurer un soutien constant et permanent aux populations déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », a assuré le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

Doté d’une enveloppe de 12 milliards de francs CFA, un plan d’assistance humanitaire a été lancé en juin 2018 pour assister ces populations. Le gouvernement camerounais avait été épinglé il y a quelques jours pour sa gestion des victimes de cette humanitaire par une ONG norvégienne. Celle-ci estimait qu’il s’agit de la « crise humanitaire la plus négligée du monde ».