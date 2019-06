Le Molare évite une bagarre entre Arafat dj et les Kiff no beat

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Les membres du groupe Kiff no beat ont failli lyncher Arafat dj ce jeudi, n’eut été l’intervention du Molare.

Le Molare a sauvé Arafat dj d’un lynchage

Arafat dj avait promis de faire la peau à Elown du groupe Kiff no beat lors de leur récente confrontation sur les réseaux sociaux. En retour, le leader de la Yorogang avait reçu plusieurs pics et menaces des autres membres du célèbre groupe de Rap. Et l’on attendait déjà à une prochaine bagarre entre Arafat dj et ''ses ex-petits''. Eh bien, il s’en est fallu de peu pour qu’une violente bagarre éclate entre le Daishikan et les 5 Loups ce jeudi dans un bar à Cocody.

A en croire des sources présentes sur les lieux, les membres du groupe Kiff no beat, après la présentation de leur nouvel album à Hollywood Boulevard à Cocody, se sont offert une virée au Yolo Night Club, un espace de divertissement situé dans la même commune. Ils étaient accompagnés du Molare, promoteur du Primud. Etaient également présent dans la boite de nuit, Arafat dj et son homme de main, le dénommé Ali le Code.

Alors que la soirée se déroulait normalement, Elow’n décide de se rendre aux toilettes. C’est ainsi qu’Arafat dj et son compagnon vont retrouver le jeune rappeur pour en découdre. Interpellé par la bagarre au niveau des toilettes, le Molare s’interpose et prend l'initiative de faire sortir de force Arafat dj de la boîte. ‘’Dans le même moment, les membres du groupe d'Elown, prévenus du comportement d'Arafat vis à vis de leur camarade, décident tous de sortir également de la boîte dans l'intention d'en découdre avec Arafat.

Ils parviennent d'abord à neutraliser Ali le code qui a réussi à s'échapper. C'est encore le même Molare qui s’interpose entre les petits et Arafat, histoire de le protéger‘’, ajoute un temoin de la scène tout en indiquant qu’Arafat dj, sous la protection du Molare, est remonté sur sa moto et a ensuite pris la poudre d’escampette. Notons qu’une courte vidéo de cet incident entre Arafat dj et les Kiff no beat circule sur la toile en ce moment.