Billy Billy parle au Président Ouattara: ''Mon pays me manque''

Lors d'un entretien avec l'ancien animateur de la Rti Serge Fattoh, le faiseur de rap abidjanais, Billy Billy a manifesté le désir de revenir en Côte d'Ivoire

Billy Billy souhaite revenir en Côte d'Ivoire

L'artiste ivoirien, Billy Billy, connu pour son franc parlé, est de retour avec un maxi single de 4 titres. Et il faut le dire tout net, l'enfant de Wassakara n'a pas dérogé à sa règle. Deternimé à être la voix des sans voix, Billy Billy a une fois de plus dit ses vérités dans ses 4 chansons intitulées : «Tchin Tchin », « Bladémi », « Mouillé, c’est Mouillé », « Vieux père », en dénonçant le mauvais traitement dans les hôpitaux, les promesses de campagne non tenues de nos élus, la corruption et bien d'autres. C'est donc un retour sur la scène musicale qui survient après près de 6 ans de retrait.

Dans une émission sur le plateau de Télésud, avec Serge Fattoh Elleingand, Billy Billy qui s'est exilé en Europe il a déjà plusieurs années, a soutenu que cette période d'absence était un choix personnel. ''C'était voulu, j'avais besoin de prendre du recul pour organiser certaines choses en privé'', a-t-il soutenu tout en avouant avoir une forte envie de rentrer à Abidjan. ''Mon pays me manque'', a-t-il indiqué avant d'ajouter : ''les relations que j'entretiens avec mon pays sont plus ou moins fictives, car c'est via internet que tout se passe. Les gens m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont besoin de moi parce que je compte beaucoup pour la musique ivoirienne''.

Notons que Billy Billy s'est révélé en Côte d'Ivoire en 2008 avec son titre, ''wassakara''. Il a dévoilé d'autres titres dans lesquels il s'attaquait au régime de Laurent Gbagbo. Et cela avait contribué à l'éclosion de sa carrière. À l'avènement du président Alassane Ouattara, Billy Billy a encore sorti une autre flèche intitulée '' lettre au Président'' ainsi que d'autres morceaux dans lesquels il critiquait avec une dose d'humour le nouveau locataire du palais présidentiel. Chose qu'il ne n’aurait pas dû faire puisque selon lui, il aurait reçu des menaces de mort. Ce qui l'a contraint à s'exiler en Autriche.

« J’ai demandé l’asile en Autriche parce que j’ai été confronté à une situation dans mon pays. J’ai reçu un coup de fil de mon petit frère m’informant que des hommes armés avaient séquestré tout le monde chez moi. Ils ont eu la vie sauve grâce à mes chiens. Mais ce qui m’a fait peur, ces derniers ont dit ceci avant de partir. ''C’est Gbagbo qui s’est amusé avec toi, nous on ne va pas s’amuser avec toi''. Je n’ai pas fui le pays, mais je ne peux rentrer au pays, à cause du coup de fil qui m’a fait peur», a révélé l’artiste lors d'une interview vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques années.