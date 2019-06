Mauritanie : Mohammed Ould Abdel Aziz donne une leçon à Ouattara

L’élection présidentielle de la Mauritanie se tient ce samedi 22 juin. Six candidats sont en lice pour succéder à Mohammed Ould Abdel Aziz qui ne peut briguer un troisième mandat.

Pour la première fois de son histoire, la Mauritanie va connaître une transition démocratique. Ce sera à l’issue de l’élection présidentielle de ce samedi 22 juin. Six candidats s’affrontent et l’un d’entre eux recevra le témoin de Mohammed Ould Abdel Aziz. Le président sortant ne s’est pas en effet présenté à cette présidentielle. Il ne peut pas briguer un troisième mandat au regard de la constitution du pays.

L’Union pour la république (UPR), son parti, a désigné un autre homme au treillis pour tenter de succéder à Mohammed Ould Abdel Aziz. Il s’agit de Mohamed Ould Ghazouani, un ancien général désigné pour entretenir le siège présidentiel, d’autant que le président sortant n’exclut pas de revenir aux affaires en 2024. Il est arrivé au pouvoir en 2008 après un putsch et a été élu en 2009 puis réélu en 2014.

Son « dauphin » sera opposé à deux candidats indépendants (Biram Dah Abeid et Mohamed Lemine El-Mourteji El-Wavi), Mohamed Ould Mouloud de l’Union des forces démocratiques (UFD), l’ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubakar (RNRD) et Baba Hamidou Kane. Tous ont achevé leur campagne électorale jeudi et se verront départager à l’issue du vote de samedi. Si aucun des six prétendants, ne parvient à obtenir la majorité au premier tour, une seconde manche aura lieu entre les deux premiers.

