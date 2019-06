Kandia Camara à Gagnoa : Danièle Boni Claverie s' interroge

Danièle Boni Claverie a commenté la récente visite de Kandia Camara sur la tombe de la mère de Laurent Gbagbo. L'ex-ministre de la Communication cherche à comprendre les réelles motivations de la secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR).

Danièle Boni Claverie pour le retour de Gbagbo

Kandia Camara s'est inclinée sur la tombe de la génitrice de Laurent Gbagbo, le samedi 22 juin 2019. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle, marraine d'une cérémonie à l'honneur des femmes des cantons Nékédi et Zédi, dans la sous-préfecture de Bayota, a présenté les condoléances du président Alassane Ouattara et du gouvernement à la famille de l'ancien chef d' État ivoirien.

"Mes chères sœurs de Blouzon, grâce à votre invitation, quelque chose que certains auraient du mal à croire, vient de se produire en Côte d’Ivoire, ici à Blouzon", avait affirmé la secrétaire générale du RDR. Suite à ce geste de Kandia Camara, Danièle Boni Claverie n'est pas restée muette. La présidente de l' Union républicaine pour la démocratie (URD) a cherché à déceler les vraies motivations de la "Péré nationale" en se rendant à Blouzon.

"Si l'on s'incline sur la tombe de maman Gado et qu'on présente les condoléances du président Ouattara, cela signifie certainement qu'on accepte le retour de Laurent Gbagbo en terre natale. Opportunisme politique ou désir sincère de tendre la main. En tout cas, quel revirement !", a publié Danièle Boni Claverie sur sa page Facebook.

Ce post de celle qui a fait les beaux jours de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Pour certains, la présence de Kandia Camara à Blouzon dénote d'une avancée incontestable dans le paysage politique. D'autres pensent plutôt que le geste de la ministre a des fins politiques.

Danièle Boni Claverie n'est pas la seule à réagir dans le monde politique ivoirien. Dans un communiqué livré par le Front populaire ivoirien (FPI), on apprend que "le président Laurent Gbagbo et sa sœurJeannette Koudou n'ont nullement été consultés pour avis ou permission dans le cadre d'une visite de Mme la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dans leur village maternel, Blouzon, et sur la tombe de leur défunte mère, Gado Marguerite". Le parti à la rose a même accusé Kandia Camara de "manipulation".

Gado Marguerite, mère de Laurent Gbagbo et de Jeannette Koudou, est décédée le 15 octobre 2014.