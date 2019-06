Assemblée nationale, Yasmina Ouegnin mise au rang des rebelles

Yasmina Ouegnin est indubitablement dans le viseur des hommes du pouvoir. La députée de Cocody vient d’être traitée de chef de rébellion par un journal proche du nouveau président de l’Assemblée nationale.

L’Honorable Yasmina Ouegnin, la Députée à abattre ?

Depuis son élection à la Présidence de l’Assemblée nationale de Côte d‘Ivoire, Amadou Soumahoro peine à asseoir son pouvoir, encore moins son autorité. Les tentatives du successeur de Guillaume Soro pour former un bureau consensuel du Parlement ivoirien ont toutes buté sur l’intransigeance des députés de l’opposition, dont Yasmina Ouegnin.

La présidente du groupe parlementaire Vox Populi ne cesse en effet de dénoncer un passage en force de l’ancien intérimaire du Président Alassane Ouattara à la tête de l’ex-Rassemblement des républicains (RDR) pour la formation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale. Aussi, a-t-elle lancé, de concert avec les autres groupes parlementaires de l’opposition, le boycott des activités du Parlement ivoirien.

Dans la bataille qu’Amadou Soumahoro et Guillaume Soro se livrent à propos de la Vice-présidence de l’Association parlementaire francophone (APF), Yasmina Ouegnin a pris fait et cause pour l’ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion).

Les journaux proches du pouvoir n’ont donc pas manqué d’assimiler la fille de Georges Ouegnin, ancien chef du protocole d’Houphouët-Boigny, de rebelle. Dans sa parution de ce lundi 24 juin 2019, le quotidien « l’Essor ivoirien » a barré à sa Une « Yasmina Ouegnin, la figure de proue de la rébellion au Parlement ivoirien ».

En quoi Yasmina Ouegnin est-elle une rebelle ? Exprimer une opinion contraire au sein de l’Assemblée nationale, institution par excellence des débats contradictoires, n’est-il pas un acte démocratique ? La polytechnicienne a-t-elle pris des armes pour menacer ses autres collègues parlementaires pour qu’elle soit perçue comme une rebelle ? Que dire donc de l’Honorable « Ibiêkissê » ? Les tenants du pouvoir s’attendent-ils à voir tous les Députés ivoiriens épouser les idées et agissements du RHDP unifié comme des béni-oui-oui ?

S'il se trouvent des personnes pour trouver des réponses affirmatives à toutes ces interrogations, alors Yasmina Frédérique Ouégnin dit assumer pleinement son rôle en portant la « voix du peuple (vox populi) » qui lui a accordé sa confiance pour un second mandat.