Côte d'Ivoire : RHDP unifié, des délégués PDCI nommés à leur insu

Maurice Kakou Guikahué a publié la liste des délégués PDCI qui ont été nommés dans les instances du RHDP. Cependant, certains militants du vieux parti viennent d'indiquer qu'ils ont été nommés sans avoir été préalablement consultés.

Des délégués PDCI se désolidarisent du RHDP unifié

A en croire le Secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), Maurice Kakou Guikahué, ce ne sont qu'un total de 54 de ses Délégués qui ont posé leurs valises au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié).

Ainsi, la saignée annoncée à cor et à cri n'en est pas véritablement une, dans un parti septuagénaire fortement implanté sur toute l'étendue du territoire nationale. Aussi, le fidèle lieutenant d'Henri Konan Bédié précise que c'est seulement une poignée de délégués départementaux et communaux qui ont "succombé aux tentations et aux chants de sirène".

Le Sénateur Seri Bi N'Guessan, Secrétaire exécutif chargé des Sections et des Délégations, vient d'ailleurs de publier un communiqué à travers lequel il indique que bon nombres de ses camarades de parti ont été nommés dans les instances du parti présidentiel à leur insu.

Communiqué du PDCI-RDA

Mesdames et Messieurs les Délégués Départementaux et Communaux, nombreux sont nos militants dont les noms apparaissent sur les listes publiées par le RHDP Unifié le lundi 24 juin 2019 pour faire partir de leur conseil politique et conseil national, qui disent n'avoir ni été consulté ni donner leur accord pour faire partir de ces instances.

Alors nous demandons à tous nos Délégués de recenser les militants qui sont dans ces cas et ce, avec leur consentement afin que nous organisons un démenti global dans les journaux.

Je vous remercie.

Sénateur SERI BI N'GUESSAN

SE chargé des Sections et des Délégations