Côte d' Ivoire: Maurice Kakou Guikahué lance l' alliance FPI-PDCI

Maurice Kakou Guikahué a fait une importante déclaration le dimanche 16 juin 2019 à Gagnoa. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI) a clairement annoncé une alliance entre son parti politique et le Front populaire ivoirien.

Maurice Kakou Guikahué en mission avec Assoa Adou

Maurice Kakou Guikahué était face à 200 secrétaires de sections et responsables locaux de son parti le dimanche 16 juin 2019, à Gagnoa (ville du centre-ouest de la Côte d' Ivoire). Au cours des échanges, le secrétaire exécutif du PDCI s' est prononcé sur les rapports entre son parti et le Front populaire ivoirien. "(Il n’y a) plus de palabre (entre PDCI et pro-Gbagbo) dans les villages. (…) Bientôt, vous me verrez avec le docteur Assoa Adou (proche de Laurent Gbagbo) sur le terrain", a indiqué l' ancien ministre de la Santé d' Henri Konan Bédié, comme rapporté par l' Agence ivoirienne de presse.

Ce proche collaborateur du "sphinx" de Daoukro aurait voulu dévoiler une alliance entre le parti septuagénaire et les frontistes, qu' il ne se serait pas pris autrement. On sait que depuis un moment, les deux partis se font les yeux doux. Suite à son "divorce" avec Alassane Ouattara, marqué par son départ du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le chef de file du PDCI s' est rapproché de Laurent Gbagbo et les siens.

Le mardi 7 mai 2019, Maurice Kakou Guikahué avait conduit une délégation auprès de Laurent Gbagbo, à Bruxelles, où l' ex-chef d' Etat ivoirien s'est établi à sa mise en liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale (CPI). "Les deux parties ont constaté qu’ il était fondamental d’ œuvrer ensemble pour le retour d’ une paix définitive et durable en Côte d’ Ivoire", apprenait-on dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre.

Puis, Assoa Adou a rendu une visite à Henri Konan Bédié, à Daoukro, le jeudi 23 mai 2019. Le secrétaire général du parti à la rose a eu un échange de trois heures avec le président du PDCI. Aujourd'hui, avec l' annonce d' une mission conjointe PDCI-FPI, Maurice Kakou Guikahué met les pieds dans le plat. Il est vrai que pour l' heure, Laurent Gbagbo n' a pas encore donné son accord formel pour une alliance avec Bédié, mais le secrétaire exécutif du "vieux" parti vient d' annoncer les "fiançailles" entre les deux hommes.