Houphouët attend Ouattara et Bédié à Paris, ce qu'il va se passer

Tout semble les opposer en Côte d'Ivoire, n'empêche qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pourraient se retrouver à Paris en ce début de mois de juillet. Cette rencontre pourrait se faire autour de l’œuvre de Felix Houphouët-Boigny.

Vers une réconciliation Alassane Ouattara - Henri Konan Bédié ?

Serait-ce possible qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié fument le calumet de la paix avant la présidentielle de 2020 ? Il serait difficile de répondre à cette interrogation par l'affirmative dans la mesure où le président du RHDP unifié et celui du PDCI ne sont plus en odeur de sainteté ces dernières années. Ce divorce entre les alliés d'hier est consécutif à leur mésentente qu'en à l'alternance en 2020.

Cependant, les deux leaders politiques ivoiriens pourraient se retrouver sur les bords de la Seine le 9 juillet prochain. En effet, l'édition 2019 du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix se tiendra à Paris à cette date. A cette cérémonie, sera récompensé le lauréat Abiy Ahmed Ali, ancien Premier ministre éthiopien, qui a œuvré pour la signature de l'accord de paix entre son pays et son voisin érythréen.

Aussi, l'ancien président Henri Konan Bédié, protecteur du prix Houphouët-Boigny, sera à Paris début juillet pour décerner le prix au lauréat. Rien n'est pour l'instant officiel, mais le Président Alassane Ouattara pourrait également se retrouver au siège de l'UNESCO à Paris pour cette cérémonie.

Ça promet donc, cette éventuelle rencontre entre les deux anciens alliés du RHDP. Une rencontre qui pourrait favoriser leur rapprochement en vue d'une réconciliation pour les futures batailles présidentielles.

Notons toutefois que le Sphinx de Daoukro envisage de rendre une visite à Laurent Gbagbo dans sa résidence de Bruxelles en vue de peaufiner leur alliance.