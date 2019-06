Can 2019 : Solibra donne de la joie aux amoureux du Football

Un produit de Solibra, la BOCK, la bière la plus consommée en Côte d’Ivoire n’est pas restée en marge de la grande fête du football Africain.

Can 2019 : Solibra et ses partenaires donnent de la joie aux amoureux du football

Au moment où les meilleures équipes du football Africain notamment la Côte d’Ivoire s’affrontent, la BOCK est au cœur des retrouvailles, des échanges et des célébrations. A cet effet des lieux de visionnage de match ont été aménagés par SOLIBRA et ses partenaires, à Yopougon place Ficgayo, à Koumassi terrain Inchallah, à Marcory terrain d’Anoumanbo.

Le coup d’envoi pour l’ouverture de ces espaces a eu lieu lors du premier match des éléphants face à l’Afrique du Sud le 24 juin 2019. Écrans géants, prestations d’artistes, jeux et animation, et de la bière bien fraiche. Tout a été prévu pour que l’émotion soit au Rendez-vous pendant toute la durée des compétitions. À Inchallah, c’est en présence du Directeur Commercial et Marketing et de plusieurs agents de SOLIBRA que ce lancement a eu lieu. L’espace a été transformé en stade de football.

La même ambiance a été constatée sur tous les autres sites où les agents de SOLIBRA étaient également présents. Pour SOLIBRA ce moment est important car l’entreprise avec sa marque BOCK fait partie du patrimoine de la Côte d’Ivoire. De plus, l’égérie de la bière la plus consommée, l’ivoirien DIDIER DROGBA compte parmi les plus grands footballeurs qu’a connus le football international. Rappelons qu’en plus des espaces de visionnage sur les grandes places de la ville d’Abidjan, c’est plus d’une centaine d’espaces qui seront transformés en stade pour faire vivre à la population des instants d’émotion avec la BOCK et le meilleur du foot Africain.