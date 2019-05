Côte d'Ivoire: La marque Bock célébre l'ambiance à l’Ivoirienne au SITA

A l’occasion de l’édition 2019 du Salon international du tourisme d’Abidjan (SITA) qui s’est tenu du 27 Avril au 1er Mai 2019, la Société de Limonaderies et de Brasseries d’Afrique (SOLIBRA) à travers sa marque de bière BOCK a permis aux nombreux touristes de découvrir la bière nationale.

Bock offre une ambiance 100% ivoirienne aux touristes lors du SITA

A l’instar des nombreux évènements qu’elle organise sur le territoire ivoirien, SOLIBRA a lors de cette participation, offert aux 10 000 visiteurs de l’espace gastronomique une ambiance 100% ivoirienne avec les prestations d’artistes du moment.

C’est donc autour de la BOCK la marque de bière la plus consommée en Côte d’Ivoire qui a pour égérie Didier Drogba, que les visiteurs du SITA ont passé des moments au cœur de la culture culinaire, musicale, urbaine et traditionnelle.

Pendant ces cinq (5) jours se sont succédé sur le podium avec fond de scène qui affichait le message « Partageons la BOCK » avec Didier Drogba, kedjevara, Serge Beynaud, les Pros du zouglou, Magic Diesel, Talent fashion Bamba Ami Sarra, et bien d’autres artistes tradi-modernes qui ont effectué des danses du terroir.

SOLIBRA n’est pas à sa première participation. Depuis les premières éditions, la BOCK nationale soutient le SITA pour la promotion du tourisme ivoirien.

Rappelons que SOLIBRA est la première industrie ivoirienne de fabrication et de distribution de boissons installée depuis 1955 avec à ce jour 5 usines, 22 marques et plus de 100 références. SOLIBRA se positionne aujourd’hui comme l’une des entreprises favorisant la culture et participant à l’essor de l’économie ivoirienne.