Côte d'Ivoire : De grosses révélations sur le passé d'Eunice Zunon

La web humoriste ivoirienne Eunice Zunon, n'en finit pas avec les polémiques. Après l'affaire Eric Bailly, la comédienne est à nouveau au coeur d'une autre polémique

Eunice Zunon serait-elle une lesbienne ?

La web humoriste ivoirienne Eunice Zunon suscite de nombreuses polémiques ces derniers temps. Après avoir copieusement été lynchée sur les réseaux sociaux pour s'être étalée, dans l'une de ses vidéos, sur la transformation de l'épouse du footballeur ivoirien, Eric Bailly, de nouvelles informations sur le passé de la web influenceuse, ont été dévoilées.

Des photos d'Eunice en compagnie d'une jeune fille qui aurait été sa copine par le passé ont été publiées sur facebook ce week end. '' La jeune comédienne Eunice Zunon était en couple depuis plusieurs années avec Raissa Fabiola. Cette relation était connue de tous ses proches. Mais compte tenu de sa carrière elle a décidé de se féminiser pour se faire accepter dans le monde du showbiz''. Tel est le texte qui accompagnait les photos. En un mot, Eunice Zunon serait une lesbienne. Cette publication a été abondamment relayée, et a bien évidemment suscité de nombreuses réactions sur la toile.

Pendant que certains internautes tiraient à boulets rouges sur la jeune comédienne, il y a en d'autres qui étaient tout de même sceptiques, et la réaction de la concernée était donc attendue. Dans une vidéo publiée dimanche après midi, Bb bouche pointue s'est penché sur la question. Cependant elle est restée évasive sur le sujet et a promis d'envoyer des preuves aux personnes qui lui feront un dépot d'argent d'un montant de 1000 fcfa .

En dépit de toutes ses rumeurs, la jeune comédienne qui n'entend pas s'arreter en si bon chemin, garde tout de même la tête haute. '' Tout ce qui se passe n’est qu’un détail et c’est normal que les gens expriment leur mécontentement et que des profiteurs en profitent pour étaler leur haine. Laissons les gens vider leur sac et après mettons de la joie dans tous les coeurs. Cultivons l’amour et ne perdons jamais notre joie de vivre car c’est ce qui va nous propulser encore haut toujours avec la grâce de Dieu", fait savoir Eunice Zunon dans une publication sur facebook.