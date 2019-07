Athlétisme : Ta Lou Marie Josée s'impose à Stanford aux Etats-Unis

La sprinteuse ivoirienne, Ta Lou Marie Josée, a une fois de plus fait honneur au drapeau ivoirien ce dimanche aux Etats-Unis.

Ta Lou remporte le meeting de Stanford

La sprinteuse ivoirienne Marie Josée Ta Lou, semble avoir retrouvé ses repères. Elle qui après avoir très mal debuté la saison retrouve peu à peu ses automatismes et empile les bonnes performances. En effet, la double championne d'Afrique (100 et 200mètres) , pour sa première course de la saison, qui a eu lieu le jeudi 6 juin dernier, avait terminé à la 4e place sur les 100 mètres lors du meeting de Rome en Italie, à l'occasion du coup d'envoi de la Diamond League 2019.

Une contreperformance que la vice championne du monde en salle va rapidement faire oublier en terminant 2è rang derrière la Nigériane Blessing Okagbaré avec un temps 11s09 aux 100 mètres à l'étape de Rabat au Maroc de la Diamond League. Ce dimanche 30 juin Ta lou était donc en attraction du côté de Stanford aux Etats-Unis, comptant également pour la Diamond League 2019. L'ivoirienne va au cour de cette course diriger les débats et franchir la ligne d'arrivée en première position avec un chrono de 11s02 sur les 100 mètres. De plus la sprinteuse ivoirienne réalise son meilleur chrono de la saison. '' Que toute la gloire revienne au père. Victoire aujourd'hui à Stanford en 11s02 , meilleure chrono de la saison'' a-t-elle publié sur sa page facebook.

Notons que la Ligue de diamant est une compétition d'athlétisme organisée annuellement dépuis 2010 par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF). Elle est composée de 14 meetings et sacre chaque année un vainqueur dans 16 disciplines de l'athlétisme. Chaque épreuve donne lieu à des points attribués en fonction des performances : 8 points pour le premier, 7 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 5 points pour le quatrième, 4 points pour le cinquième, 3 points pour le sixième, 2 points pour le septième et 1 point pour le huitième. Le classement établi à l'issue des 12 premières réunions (meetings) détermine les qualifiés pour les finales qui auront lieu à Zurich et à Bruxelles. Le vainqueur de chaque finale remporte le trophée de la Ligue de diamant.