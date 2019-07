Cameroun: interviewé par Biz sur 7 à Abidjan, Locko chante l'argent

Charles Arthur Locko Samba, dit Locko, l'artiste camerounais qui s'est fait connaitre par des vidéos sur YouTube, a livré une interview à Biz Sur 7, à Abidjan.

Locko interprète MONEY au micro de Biz Sur 7

L' auteur-compositeur et beatmaker camerounais de RnB et d'afropop était dans la capitale économique ivoirienne en tournée promo. C'était l'occasion pour nous de tester sa technique vocale et franchement, il a été grandement à la hauteur. Découvrez les interprétations de Locko sur afrique-sur7.fr.