Fraude aux examens : Alain Lobognon s'en prend à Kandia Camara

Alain Lobognon ne semble pas satisfait de la gestion de Kandia Camara concernant l'école ivoirienne. L'ancien ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs a peint un sombre tableau de l'éducation en Côte d' Ivoire. Il s'est exprimé sur son compte Twitter.

Alain Lobognon critique vivement Kandia Camara

Cette année, Kandia Camara a encore affirmé son désir de lutter contre la fraude aux examens scolaires. La ministre de l' Éducation nationale, de l' Enseignement technique et de la Formation professionnelle l'a fait savoir le lundi 1er juillet 2019 au lancement de l'examen du CEPE au groupe scolaire cité Paillet. "Je voudrais dire que depuis quelques années, nous menons une lutte acharnée contre la fraude. Et nous le faisons dans l’intérêt de nos élèves, dans l’intérêt du système éducatif parce que nous voulons crédibiliser d’avantage nos diplômes", a déclaré la première responsable de l'éducation en Côte d' Ivoire.

Et la ministre Kandia Camara d' ajouter : "Malheureusement, nous avons eu quelques cas de fraudes pendant l’examen du BEPC. Naturellement, ces personnes seront sanctionnées. Ceux qui ont été pris sont aujourd’hui à la MACA ou à la prison civile de la ville où ils ont été arrêtés."

Cependant, Alain Lobognon pense que "la lutte contre la corruption et la fraude à tous les niveaux ne se limitera pas aux déclarations de bonnes intentions". Pour le député de Fresco (Sud de la Côte d' Ivoire), "dans un pays où les enfants n'ont pas achevé le programme scolaire, on ne cache pas les insuffisances du système scolaire avec une affaire de fraudes aux examens".

Alain Lobognon est allé plus loin en faisant savoir que "la fraude et la corruption aux examens et concours sont désormais les 14e et 15e institutions en Côte d' Ivoire".

L'ancien ministre est convaincu qu' "après 2020, les examens en Côte d' Ivoire seront sanctionnés par des années scolaires complètes, conduites par des enseignants recrutés sur la base de leurs compétences. La culture des résultats remplacera celle des statistiques ministérielles".