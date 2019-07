CAN 2019 : Kamara Ibrahim a rendez-vous avec l' histoire

Kamara Ibrahim et son équipe affrontent le Mali en huitièmes de finale de la CAN 2019. Le lundi 8 juillet, les Éléphants dresseront leurs trompes contre les Aigles du Mali qui rêvent de voler haut dans le ciel du New Suez Stadium. Ce match est historique pour le sélectionneur ivoirien.

CAN 2019, Kamara veut gagner pour convaincre

La nomination de Kamara Ibrahim le samedi 30 juin 2018 a été accueillie avec beaucoup d'appréhension par des supporters ivoiriens. D'aucuns avaient jugé que l'ancien sélectionneur A' et de la sélection olympique de la Côte d' Ivoire n'avait pas le coffre nécessaire pour conduire les Éléphants à bord. Les aficionados avaient encore en mémoire la débâcle au Gabon à la Coupe d' Afrique des nations 2017 sous la houlette de Michel Dussuyer. En effet, les Ivoiriens n'avaient pas pu franchir le cap du premier tour malgré leur statut de favori.

Pour Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne et son équipe, en recrutant Kamara Ibrahim, il s'agissait de "trouver quelqu'un qui puisse à la fois préparer l'équipe et l'emmener à la CAN 2019 et 2021", comme l'a souligné Yeo Martial lors d'une conférence de presse.

Kamara Ibrahim a réussi à qualifier la Côte d' Ivoire pour la CAN 2019. Après avoir passé le premier tour, l'ex-adjoint d' Hervé Renard a le regard tourné vers les quarts de finale. Et pour cela, il faut impérativement vaincre les Aigles du Mali. Il est vrai que face à la Namibie, ses joueurs ont montré un bon visage en battant l'adversaire (1-4), après avoir trébuché contre le Maroc.

La Côte d'Ivoire et le Mali se sont déjà rencontrés à sept reprises. Les statistiques sont en faveur des Éléphants qui ont remporté quatre rencontres contre une pour les Aigles. Les deux équipes ont fait deux matches nuls. Ce match de huitième de finale a une importance capitale pour Kamara Ibrahim qui rêve de marcher sur les traces de Yeo Martial, premier sélectionneur et seul entraîneur ivoirien à offrir le trophée continental à la Côte d' Ivoire.