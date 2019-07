People: Quand Maureen Ayité et Emmanuelle Kéita se clashent

Tout est parti d’une publication de Maureen Ayité, vendeuse de prêt-à-porter en ligne ‘’Nanawax’’ qui critiquait les produits amincissants. Etant dans ce domaine d’activité, Emmanuelle Kéita, vendeuse des produits ‘’Ceo Luxury Products secert Curves et secert Tea’’, s’est sentie visée par les propos de Maureen Ayité.

Quand Maureen Ayité fait une publication qui attaque le business de l'actrice Emmanuelle Kéita

Très connue du milieu people ivoirien, Emmanuelle Kéita, ex-femme du footballeur Kafoumba Coulibaly, a été actrice dans les téléfilms tels que ''Docteur Boris'' et Class'A. Depuis peu, la star s'est convertie dans la vente des produits amincissants. L'ironie de la publication de Maureen Ayité critiquant son domaine d'activité n'a pas été à son goût: « Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur Instagram, ce n’est pas un thé qui rendra votre ventre plat. Ce n’est pas une gélule qui vous fera pousser les cheveux. Certaines personnes sont disposées génétiquement à avoir de beaux cheveux, un joli teint ou un ventre plat sans faire aucun effort ni soin. J’ai toujours refusé de faire la promotion de compagnies qui vendent ce genre de produits. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour vendre du rêve mais montrer plutôt votre réalité car vous n’êtes pas nés pour faire jeter de l’argent par la fenêtre à votre prochain ».

Directement, Emmanuelle Kéita s'est sentie visée par cette publication, la réaction d’Emmanuelle Kéita ne s’est pas fait attendre. Elle lui a répondu en ces termes:« Pas de subterfuge avec moi ! Je viens de recevoir ce message de cette jeune dame dans mon inbox par plusieurs de mes abonnés. Et tous sont unanimes qu'elle parle clairement de moi. Je suis pas de nature superstitieuxe à suivre la masse. Mais après ma propre analyse je me rends compte que même si elle ne parle pas de moi, elle s'attaque clairement à mon secteur d'activité. C’est sans doute une vérité immuable pour elle qu'elle décrit. Mais en tant que personnage publique et femme d'affaires, vous ne pouvez vous permettre de jeter le discrédit sur des personnes qui essaient de s'en sortir. Laissez-moi vous dire ma bonne dame, vous non plus vous n'avez pas créé l'eau chaude, vos modèles sont de pâle copie que n'importe quel couturier bon marché le ferait à un prix plus abordable. Mais que vous vendez à des prix exorbitants frisant même le ridicule.

Vous êtes clairement née pour faire jeter de l'argent par la fenêtre à votre prochain vous aussi. Mais je me permettrais jamais de rabaisser votre secteur d'activité car c'est votre gagne pain et je suis fière de cette business woman hors pair que vous êtes car je suis heureuse de voir des femmes africaines entreprendre », dira-t-elle. Ajoutant que « des grands noms comme ''l'Oréal'' ont créé des produits pour la pousse des cheveux et ça marche depuis des décennies. Je pense que si ce n'était pas le cas il aurait fermé boutique. Des thés pour la perte de ventre et de poids également existent et marchent super bien, et les chinois sont les leaders de ce marché. C’est juste une critique méchante pour jeter le discrédit sur nous qui évoluons dans ce domaine d'activité et qui le faisons avec honnêteté et courage », a-t-elle lâché.

Comme pour démontrer que son business est en plein essor, Emmanuelle Kéita interpelle Maureen Ayité en disant: « J’ai commencé depuis 2018 et mes clients, aussi minimes soient-ils me sont fidèles. Pour preuve, nous sommes en rupture de stocks d'un produit à peine lancé cette semaine et la liste de ''Preorder'' est longue. Vous avez pour réputation de parler avant de réfléchir avec moi. Pensez à réfléchir avant. Je déteste les clashs et les bad buzz. Je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement sans emmerder qui que ce soit. Faites de même. Vous avez beaucoup de chance et être connue partout, saisissez cette bénédiction de Dieu et évitez de rabaisser votre prochain. Ce même Dieu qui élève est celui là même qui rabaisse. Gagnez en sagesse et en maturité. Débarrassez-vous définitivement de ce complexe d'infériorité qui vous submerge. Vous avez tout pour être heureuse mais j'ai l'impression que vous devez être triste au fond pour chercher toujours à rabaisser. Finalement vous êtes pauvre d'esprit .Et, je vous plaints".

Depuis son divorce d'avec Kafoumba Coulibaly, Emmanuelle Kéita se tient à tort ou à raison loin du milieu people ivoirien. Vivant en Europe depuis quelques années, elle se veut désormais discrète.