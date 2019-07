Côte d' Ivoire : Afrique Impact appelle à une alliance PDCI-FPI

Guy Paramour, président fondateur de l'ONG Afrique Impact, a fait une analyse de la situation sociopolitique de la Côte d' Ivoire, à travers laquelle il appelle à une alliance entre le Front populaire ivoirien (FPI) et le Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI). Dans une déclaration dont copie nous est parvenue, ce jeune Ivoirien milite pour une Côte d'Ivoire réconciliée.

Le président d' Afrique Impact plaide pour la réconciliation en Côte d' Ivoire

L'ONG, Afrique Impact, par la voix de son président, Guy Paramour, a souhaité qu' Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo unissent leurs forces afin de battre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle de 2020. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration :

"Le président d'Afrique Impact fait une analyse de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et sur l'alliance entre le PDCI et le FPI . Les Ivoiriens devraient plutôt s'attendre à une alliance PDCI et FPI parce que la situation dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire ne laisse pas indifférents tous les fils du pays. L'union entre les Ivoiriens, qui part des deux partis majeurs de l'opposition, va permettre de franchir toutes les barrières tant sur le plan politique, judiciaire, financier et social que le gouvernement Ouattara a mis en place.

Aux élections présidentielles de 2020, le bloc PDCI et FPI, vu les résultats des élections présidentielles de 2010, pourra évincer le RHDP du pouvoir. Nous savons qu'en politique, il n'y a que des intérêts. Il a été constaté que depuis que le PDCI est sorti du RHDP, il y a une guerre ouverte entre les leaders des deux partis . De ce fait, le PDCI n'a d'autre choix que de s'allier à un parti de l'opposition fort qu'est le FPI. Cette union va permettre une cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cela va également faire taire certaines rancoeurs. Certains sont septiques face à cette nouvelle alliance, mais la Côte d'Ivoire vit une situation particulière.

Seule l'union entre les fils et filles du pays va aboutir à la réconciliation nationale. Dans le passé, les Ivoiriens ont commis assez d'erreurs qui leur ont faire prendre conscience de ce que la reconstruction de ce pays commence par une entente véritable."