FPI : palabres entre Lida Kouassi et Assoa Adou, voici la vérité

Lida Kouassi Moise n’est pas du tout content de certains militants du Front populaire ivoirien (FPI) se disant proches de lui mais qui lancent des propos peu élogieux à l’encontre du docteur Assoa Adou, Secrétaire Général (SG) du parti de Gbagbo. Dans la déclaration ci-dessous, l’ancien ministre de la Défense rappelle à l’ordre ces derniers.

Lida Kouassi rétablit la vérité sur ses relations avec Assoa Adou

"Le Vice-Président du FPI, le Ministre d’Etat, Lida Kouassi Moise, voudrait rappeler que ces derniers temps, certains internautes se réclamant membres de sa cellule de communication, tiennent actuellement, dans les réseaux sociaux et dans d’autres supports médiatiques, des propos malveillants, injurieux et discourtois vis-à-vis du Dr Assoa Adou, Secrétaire Général (SG) du Front Populaire Ivoirien.

Le ministre d’Etat Lida Kouassi Moise voudrait d’emblée signifier qu’il n’a mandaté personne et ne cautionne aucunement ce comportement irrespectueux et indécent vis-à-vis du Secrétaire Général (SG) du FPI. Le ministre d’Etat ne peut permettre et laisser prospérer de tels agissements, honteux et répugnants, qui n’honorent point leurs auteurs.

Il voudrait exprimer son soutien au Secrétaire Général (SG) du FPI, le Dr Assoa Adou et lui témoigner tout son engagement total pour que vive le Front Populaire Ivoirien. Au demeurant, le Ministre d’Etat Lida Kouassi Moise souhaiterait que tous ceux qui se réclament de lui, travaillent dans le sens des valeurs et des objectifs de l’heure du Front Populaire Ivoirien : le retour de notre leader historique Laurent GBAGBO et la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020.

Pour le cabinet du Vice-Président du FPI, MOÏSE LIDA KOUASSI chargé du projet de société,

Le Directeur de Cabinet

Michel BOUAZO ZADI

NB: Les titre, sous titre et chapeau sont de la rédactio